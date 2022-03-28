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В колонии №1 в селе Молдовановка открыли поле для мини-футбола

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- Айжан Мамбеталиева
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В колонии №1 в селе Молдовановка появилось поле для мини-футбола, качеству которого позавидуют и многие спортцентры Бишкека.

Изумрудного цвета площадка для мастеров кожаного мяча и проведения иных культурно-массовых мероприятий – наглядный пример эффективного сотрудничества между дипмиссией Китая и Службой исполнения наказаний.

Старт плодотворным отношениям был дан в мае 2021 года в ходе встречи председателя СИН генерал-майора в/с Аската Эгембердиева и посла КНР Ду Дэвэнь. С целью поддержки спортивно-оздоровительной инфраструктуры УИС китайские партнеры с готовностью выделили 3 миллиона 800 тысяч сомов, благодаря чему местные подрядчики и построили футбольную арену.

"Формирование здорового образа жизни – это залог плодотворной и успешной работы, что очень важно для наших сотрудников и их командного духа, - отметил генерал Аскат Эгембердиев, - физически подготовленному человеку по плечу любые задачи. И мы очень благодарны посольству КНР за помощь в пестовании спортивных талантов СИН и наше культурно-гуманитарное взаимодействие, которое, уверены, будет продолжено!".

Госпожа Ду Дэвэнь лично приехала на открытие объекта в исправительную колонию №1, что само по себе говорит о многом. Все-таки спецучреждение закрытого типа, там содержатся опасные рецидивисты, не многие из зарубежного дипкорпуса рискнули бы.

"В этом году мы отмечаем 30-летие дипотношений наших стран, - сказала Ду Дэвэнь, - но корни дружбы гораздо глубже, им уже тысячи лет! Мы всегда имели контакты на Великом Шелковом пути, и сегодня они продолжаются в виде концепции "Один пояс – один путь", в рамках которой осуществляется масса программ. Среди них создание единой энергосистемы Кыргызстана, железнодорожная магистраль Узбекистан – Кыргызстан - Китай, строительство альтернативной автодороги Север - Юг, прокладка новых улиц, мостов и ремонт шоссе в Бишкеке, возведение больницы в Оше, ставшей одной из лучших клиник во всей Центральной Азии, другие инициативы. Вопросам углубления партнерства был посвящен и февральский визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Пекин, где он встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином".


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URL: https://www.vb.kg/416104
Теги:
ГСИН, Китай, колонии, спорт, футбол, Кыргызстан, тюрьма
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