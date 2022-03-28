Что изменилось в Чуй-Бишкекском управлении юстиции с приходом Чилдебаева

Начальник Чуй-Бишкекского управления юстиции Таштемир Чилдебаев с 2009 года работает в органах юстиции. До этого долгие годы трудился в прокуратуре, а затем в аппарате президента. Теперь же с приходом его в прошлом году на должность начальника Чуй-Бишкекского управления юстиции ситуация кардинально стала меняться в лучшую сторону. Как он рассказал в интервью редакции vb.kg в первую очередь был снижен уровень бюрократических проволочек.

"Когда я пришел, то перво-наперво занялся анализом и наметил проблемные места. Конечно, во-первых, это были очереди при сдаче документов. Мы выяснили, что сдача документов была раньше до обеда примерно, а выдача после 16.00. Бывало, что люди целыми днями ждали своей очереди. Мы посовещались с руководством министерства и решили принимать и выдавать до вечера. То есть теперь люди могли в любое время приходить сюда. В результате мы получили отсутствие очередей. Если раньше у человека уходили на это часы, то сейчас он может за несколько минут сдать документы", - сказал Чилдебаев.