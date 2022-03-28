Министр иностранных дел встретился с председателем сената Пакистана

В рамках участия в 48-й сессии СМИД ОИС в городе Исламабад, состоялась двусторонняя встреча министра иностранных дел Руслана Казакбаева с председателем сената Исламской Республики Пакистан Садиком Санджрани.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам кыргызско-пакистанского межпарламентского сотрудничества, в частности, обсудили проведение взаимных визитов и подчеркнули необходимость активизации контактов между Жогорку Кенешем Кыргызстана и Сенатом Пакистана.

Председатель Сената ИРП Садик Санджрани отметил дружеские и тесные связи, сложившиеся между парламентами двух стран, выразил благодарность кыргызской стороне за поддержку Пакистана в рамках таких организаций, как Международный парламентский союз и Азиатская парламентская ассамблея.

С целью углубления и расширения межпарламентского сотрудничества, глава Сената Пакистана пригласил Торага Жогорку Кенеша Токон Мамытова посетить с визитом Пакистан в ближайшее время.

В свою очередь, Руслан Казакбаев подчеркнул заинтересованность кыргызской стороны в укреплении кыргызско-пакистанских отношений по всем направлениям сотрудничества, а также кратко ознакомил пакистанскую сторону с политическими изменениями, произошедшими в Кыргызстане за последнее время.

Отметив важность активизации торгово-экономических отношений между странами, стороны обсудили возможности использования морского порта Гвадар в целях экспорта кыргызской продукции на мировые рынки, а также транзитные возможности Кыргызстана для поставок пакистанской продукции на рынок ЕАЭС.

По итогам встречи стороны договорились продолжать политический диалог, оказывать взаимную поддержку как в двустороннем, так и в многостороннем формате, а также активно взаимодействовать в целях развития всего спектра кыргызско-пакистанского сотрудничества.