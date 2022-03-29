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Почему мы не можем вернуть детей из Сирии?

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан остается единственной страной в Центральной Азии, которая не обеспечила переезд из Сирии детей, оказавшихся в зоне боевых действий вместе с родителями.

Все страны Центральной Азии провели уже несколько таких спасательных операций. Год назад и наша республика вернула из Ирака своих детей– репатриантов. Казалось бы, появилась надежда, что и сирийские затворники из лагеря беженцев Аль–Холь, а именно там находится большинство кыргызстанских детей и женщин, вернутся. Но этого не произошло.

Когда в марте прошлого года правительство Кыргызстана при поддержке ЮНИСЕФ вернуло кыргызстанских детей из Багдада, все запомнили фразу президента Садыра Жапарова "Эти дети граждан Кыргызстана, по разным причинам выехавших в Ирак, пережили последствия боевых действий на чужбине, поэтому им необходимо показать, что на родине они всегда найдут приют, заботу и защиту". Так началась гуманитарная операция #Мээрим .

И надо сказать, с первоначальным этапом справились неплохо. Почти все прибывшие дети после первоначального курса реабилитации учатся в школах, посещают детсады, проходят процесс реинтеграции. Дети переданы в семьи родственников, с которыми тоже проводилась предварительная работа, помогли им правильно общаться с возвращенцами, большинство из которых малыши.

Правда, в обществе до сих пор нет однозначного принятия и понимания этой темы. Многие боятся, что вернувшиеся из Сирии дети, которых, как известно, воспитывали игиловцы, будут плохо влиять на сверстников и в дальнейшем могут быть опасны для общества, что им нельзя давать права на возвращение. Такие мнения есть и среди журналистов, и среди имамов. Осенью прошлого года проводилось несколько конференций, на которых эксперты из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана рассказывали о своем опыте работы с этой проблемой. Наша сторона хранила молчание. На одной из таких конференций произошла встреча с кыргызстанцами, которые настойчиво призывали помочь родственникам, застрявшим в Сирии. Они показали видео "с той стороны" и написали письмо президенту, умоляя о содействии.

Представители тех стран, кому удалось провести операции по возвращению, пояснили, что это процедура длительная. Ташкент после начала инициативы и до вывоза "был в напряжении - оформлял документы, вел переговоры более 2 лет". Представители Красного Полумесяца рассказали, что лагерь Аль–Холь - особая территория, где очень трудно договориться. Во время действия на территории Сирии запрещенной террористической организации ИГ курды подвергались особо изощренным истязаниям, было много погибших. А теперь лагерь Аль–Холь находится на территории, подконтрольной курдам, и можно представить, как там относятся к женщинам и детям тех, кто воевал за ИГ.

В какой бы ипостаси там ни были наши сограждане, они сейчас находятся в опасной ситуации. И мириться с этим неправильно. Причин, почему именно сейчас Кыргызстан не может вернуть детей из Аль–Холя, эксперты называют немало: ситауция после вывода войск НАТО с территории Афганистана, экономическая, неумение найти общий язык с полевыми командирами и нынешней властью Сирии, или просто нежелание вообще делать это.

- Если общество не готово принимать в стране детей, чьи родители были в районе военных конфликтов, расскажите нам. Давайте вместе найдем выход. У нас сильное гражданское общество. Если вопрос связан с опасениями в области безопасности, объясните! Не говоря ничего и оставляя детей там, мы растим врагов свой страны, - так говорит известная правозащитница в области прав детей Нургуль Турдубекова.

Спецоперация на Украине добавляет новые оттенки в обсуждение.

Бабушки, чьи внуки долгие годы находятся в нечеловеческих условиях в лагере Аль–Холь, например, спрашивают, почему детей с Украины, видевших войну, принимают в разные страны без всяких проверок, а дети из стран ЦА не могут вернуться домой?


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URL: https://www.vb.kg/416121
Теги:
дети, Сирия, Кыргызстан
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