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В Октябрьском районе проходит рейд "Маршрутное такси"

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- Айжан Мамбеталиева
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Рейды проводят в целях исполнения доходной части бюджета на 2022 год.

Комиссией, в состав которой входят представители акимиата, УГНС, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек, УПСМ г.Бишкек. Они проверяют уплачен ли добровольный патент водителями маршрутных такси, осуществляющих свою деятельность на территории Октябрьского района.

1 апреля истекает срок представления единой налоговой декларации для государственных/муниципальных и физических лиц.

Декларацию обязаны подать:

  1. государственные и муниципальные служащие,
  2. индивидуальные предприниматели, в том числе работающие на патентной основе),
  3. владельцы налогооблагаемого движимого и недвижимого имущества или земельного участка (за исключением приусадебных участков),
  4. крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.


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URL: https://www.vb.kg/416124
Теги:
мэрия, налоги, Бишкек
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