В Октябрьском районе проходит рейд "Маршрутное такси"

Рейды проводят в целях исполнения доходной части бюджета на 2022 год.

Комиссией, в состав которой входят представители акимиата, УГНС, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек, УПСМ г.Бишкек. Они проверяют уплачен ли добровольный патент водителями маршрутных такси, осуществляющих свою деятельность на территории Октябрьского района.

1 апреля истекает срок представления единой налоговой декларации для государственных/муниципальных и физических лиц.

Декларацию обязаны подать: