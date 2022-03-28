Россиянам разрешили пользоваться Instagram и Facebook

Тверской суд Москвы разрешил россиянам пользоваться Facebook и Instagram (принадлежащие компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) в законных целях. Об этом сообщает lenta.ru.

"Меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", - говорится в мотивировочной части решения Тверского суда, опубликованной на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы признал Meta нарушающей права россиян и угрожающей конституционному строю страны. В постановлении суда говорится, что организация распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России.

Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией еще 21 марта. Ее деятельность была запрещена на территории России. Во время заседания прокурор заявил, что россияне не будут привлекаться к ответственности за использование продуктов Meta, к которым относятся Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Также уточнялось, что прокуратура не требовала запретить в России WhatsApp, а признание Meta экстремистской организацией не коснется работы мессенджера в стране.

Meta потребовали признать экстремистской организацией после того, как стало известно о новой политике модерации соцсетей. 11 марта появилось сообщение о внутренней рассылке компании, из которой следовало, что Meta временно разрешит Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Позже в компании заявили, что новая политика платформ будет применяться только на Украине, а призывы к насилию в отношении российских гражданских лиц будут блокироваться.