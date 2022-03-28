Посол Кыргызстана в Турции встретился с министром внутренних дел Турции

Состоялась встреча посла Кыргызстана в Турции Кубанычбека Омуралиева с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу.

Стороны обсудили развитие и дальнейшие перспективы сотрудничества между правоохранительными органами Кыргызстана и Турции.

Посол Омуралиев выразил просьбу рассмотреть предложение о взаимном снижении тарифов на оформление вида на жительство на территориях Сторон и, в целях упрощения взаимных поездок, предложение о возможности пересечении границ Сторон на основании внутреннего паспорта гражданина – удостоверения личности.

Во время встречи Сторонами достигнута договоренность о своевременном предоставлении информации в отношении граждан Кыргызстана (несчастные случаи, задержания, депортация), ужесточении контроля над группами, занимающимися трудоустройством граждан Кыргызстана в Турции с целью соблюдения трудового законодательства Турции, содействии турецкой стороны в оформлении вида на жительство гражданам Кыргызстана, по разным причинам нелегально пребывающих на территории Турции.