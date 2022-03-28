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Диетолог рассказала о полезных для сна продуктах

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- Айжан Мамбеталиева
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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева советует есть вечером мясо птицы в сочетании со сложными углеводами, а также пить кефир для лучшего засыпания. Об этом сообщает Москва 24.

Специалист рекомендует обратить внимание на продукты, содержащие триптофан, который способствует выработке серотонина – предшественника мелатонина, или, как его еще называют, гормона сна.

Диетолог считает, что идеальный продукт, содержащий триптофан, – это рыба или приготовленные на пару индейка или курица. Они обязательно должны поступать в организм в сочетании с углеводами. Но не простыми углеводами в виде жареного картофеля или десерта, а со сложными, например с брокколи.

По ее словам, простые углеводы могут заблокировать процесс перехода триптофана в структуры головного мозга, поэтому вечером от них лучше отказаться.

Тем, кто хорошо переносит кисломолочные продукты, на ночь можно выпить кефир. Он не только содержит триптофан, но и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

"Если кишечник здоров, он, как и мозг, продуцирует серотонин в достаточном количестве, поэтому здоровье микробиома имеет значение. И кефир как пробиотик может способствовать улучшению сна в том числе", – пояснила диетолог.


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URL: https://www.vb.kg/416135
Теги:
врачи, продукты, новости мира, в мире
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