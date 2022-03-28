Погода
$ 89.00 - 91.00
€ 98.87 - 100.87

В Нарыне прошли пожарно-тактические учения

277  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 28 марта, в здании Ак-Талинской районной государственной администрации прошло пожарно-тактическое учение на тему "Землетрясение и пожар".

Цель учений - повышение боевой готовности личного состава отдела ЧС и разъяснение персоналу здания, что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации и какие действия предпринимать.

Представители районных служб гражданской защиты провели инструктажи, ответили на вопросы и обменялись мнениями по темам, касающимся их направлений.

В учениях приняли участие заместитель начальника ГЗ района – первый заместитель акима, 27 работников Ак-Талинской районной государственной администрации и 10 работников департамента сельского хозяйства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416138
Теги:
МЧС, Нарын, Нарынская область, пожар
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  