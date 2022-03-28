В Нарыне прошли пожарно-тактические учения

Сегодня, 28 марта, в здании Ак-Талинской районной государственной администрации прошло пожарно-тактическое учение на тему "Землетрясение и пожар".

Цель учений - повышение боевой готовности личного состава отдела ЧС и разъяснение персоналу здания, что делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации и какие действия предпринимать.

Представители районных служб гражданской защиты провели инструктажи, ответили на вопросы и обменялись мнениями по темам, касающимся их направлений.

В учениях приняли участие заместитель начальника ГЗ района – первый заместитель акима, 27 работников Ак-Талинской районной государственной администрации и 10 работников департамента сельского хозяйства.