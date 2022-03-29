Культурный код Евразии расшифровали студенты Кыргызстана

Яркий межвузовский фестиваль "Культурный код Евразии" прошел в Бишкеке. Его участниками стали студенты столичных вузов, которые продемонстрировали зрителям культуру и традиции стран-участниц Евразийского экономического союза. Организатором фестиваля выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".

Мероприятие получилось по-настоящему праздничным: на одной сцене прозвучали песни Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России. Участники показали красочные номера, посвященные традициям и обычаям народов, танцевали.

О том, какую страну будет представлять та или иная команда, стало известно в результате предварительной жеребьевки. Так, команда Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына ознакомила зрителей с культурой Армении. Бишкекский государственный университет продемонстрировал традиции Белоруссии, Международный университет Кыргызской Республики посвятил свое выступление Казахстану, Кыргызстан презентовали студенты Кыргызского государственного университета Арабаева. Символично, что культуру России, согласно жеребьевке, представила команда Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина.

Жюри фестиваля – заслуженный деятель культуры КР Эльмира Чаландинова, заслуженная артистка КР Галина Кетова, и.о. председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Зухра Шидакова, высоко оценили организацию мероприятия и выступления студентов. По словам председателя жюри Эльмиры Чаландиновой, команды продемонстрировали высокий уровень подготовки.

"Культурный код – код человечности. Своим выступлением вы это доказали еще раз. Фестиваль подарил нам массу положительных эмоций. Все было ярко и празднично! На таких мероприятиях нужно учить молодежь чтить традиции и способствовать укреплению межэтнического согласия и дружбы. Сегодня проигравших нет, вы все – победители", - резюмировала директор столичной детской школы искусств №6.

Выступления участников жюри оценило по следующим категориям:

- Лучшее представление/презентация страны – команда Международного университета Кыргызской Республики;

- Лучшее исполнение народного танца – команда Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева;

- Лучшее театрализованное исполнение народного обряда/обычая – команда Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына;

- Лучшее исполнение народной песни – команда Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева;

- Лучшая командная работа – студенты Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Ельцина.

Всех участников фестиваля организаторы поощрили дипломами, призовыми статуэтками, сладкими призами и памятными подарками.