Амангельдиев: Опыт преодоления кризисных ситуаций в экономике у нас есть

В Бишкеке на площадке дискуссионного клуба "Пикир" прошёл круглый стол на тему "ЕАЭС в новых геополитических реалиях: контуры будущего стратегического партнёрства".

В ходе дискуссии эксперты обсудили причины, побудившие Россию к проведению специальной военной операции на Украине в плане глобального переустройства мировой системы, цели, задачи и последствия операции; формы и методы информационной войны в отношении России и её союзников в связи с проведением спецоперации; позицию и роль стран мира в новой геополитической реальности; перспективы преодоления санкционного кризиса для стран ЕАЭС и интеграции в новых экстремальных условиях.

В мероприятии приняли участие министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, который выступил с докладом.

"Выступление на площадке дискуссионного клуба "Пикир" для нас - возможность презентовать экономическую программу по антикризисным мерам, которую мы предлагаем для реализации. Думаю, смена режимов в стране закончилась, и эта политическая турбулентность должна уже перейти в стадию экономического роста.

Опыт преодоления именно кризисных ситуаций в экономике у нас уже есть. Мы пережили не только кризис политический, но и несколько мировых кризисов. Кризис в период пандемии COVID-19 наложил отпечаток на экономический рост – было впервые за годы независимости Кыргызстана сильное - 8,5% - падение экономики. В 2021 году был уже положительный тренд – порядка 3,5% роста экономики. В план действий правительства, рассчитанный на 2022-2026 годы, были заложены конкретные меры, уже "сшитые" с финансами. Мы с вами проходили очень много программ, но, к сожалению, те программы не были привязаны к финансам. Любая турбулентность в экономике зависит от того, сколько те или иные государства могут влить средств для того, чтобы стабилизировать ситуацию, и насколько затяжным будет кризис.

Конечно, мы сторонники того, чтобы конфликт, о котором мы сегодня говорим, закончился скорее. Желательно, чтобы он закончился мирным урегулированием данного вопроса, потому как санкции против РФ, принятые США и ЕС, очень сильно отражаются на малых экономиках. Сегодня мы с вами становимся свидетелями дефицита продовольствия, возникающего в неподготовленных государствах, которые не ожидали такого влияния событий на их продовольственную безопасность. В Кыргызстане же ещё до этого был антикризисный план правительства, подготовленный в рамках преодоления последствий COVID-19, а также план, который был заложен на 2022 год. В этих планах, конечно, такого стечения обстоятельств не было – предполагалось в постковидный период восстанавливать экономику, наращивать производственный потенциал для того, чтобы мы могли выйти в положительный тренд в сельском хозяйстве, строительстве. Поэтому основной упор со стороны правительства был сделан на обеспечение продовольственной безопасности, увеличение посевных площадей, улучшение семенного фонда.

Думаю, эти меры были приняты своевременно, и уже в начале 2022 года имело место первое финансирование из того объёма финансовых ресурсов, который был заложен в конце 2021 года. Был заложен некий предел прочности, который позволил финансировать мероприятия уже в первом квартале – с первых дней нового года. Соответственно, удалось уже подготовить ирригационную систему, заключить контракты по доставке семенного материала, по удобрениям, ГСМ. Есть финансовый ресурс для того, чтобы обеспечить поддержку предпринимателей.

Кроме того, принимается ряд мер по продовольственной безопасности. В целом на все эти мероприятия уже предусмотрено порядка 100 миллиардов сомов – это ¼ часть бюджета. Изначально она должна была быть направлена на то, чтобы обеспечить экономический рост, но сейчас мы намерены не допустить того, чтобы наша экономика сильно просела. Приняты все меры для того, чтобы обеспечить наличие продовольственных товаров на рынках.

Мы с вами буквально неделю назад были свидетелями панических настроений – граждане почему-то решили, что продукты закончилось, нужно скупать всё! Нам удалось всё выровнять, всех обеспечить, показать все запасы, которые есть у страны. 17 марта прошло заседание ЕЭК, в рамках которого были приняты срочные меры по преодолению тех санкций, которые были наложены со стороны США и стран Европы и которые не могут не влиять и на нашу экономику.

Сейчас кабинет министров прилагает максимум усилий. Единственное – никто не знает глубины этого кризиса и сколько он продолжится. На сегодняшний день в принципе золотовалютный резерв может обеспечивать наши экспертные и импортные операции по потребности в валюте. Думаю, что сейчас такая потребность будет ограничена. Будет принято решение во взаимной торговле по переводу расчётов. В рублёвой зоне – рынок сырья, бензиновая группа нефтепродуктов, зерно и изделия из зерна. В складывающихся условиях, думаю, каждая страна будет прикладывать максимум усилий, чтобы минимизировать последствия и давление на свою национальную валюту. Сегодня принимаются экстренные решения по обнулению ставок НДС, импортных, экспортных пошлин".