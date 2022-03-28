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Задержан водитель, сбивший двух пешеходов в селе Нижняя Ала-Арча

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- Виктория Гунгер
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Задержан водитель, сбивших двух пешеходов в селе Нижняя Ала-Арча. Об этом сообщили в ГУОБДД КР.

Как отмечается, им оказался гражданин П.И., 2001 года рождения, житель Бишкека, совершивший данное ДТП на автомашине марки "БМВ 316"

Уточняется, что в настоящее время транспортное средство водворено на специализированную стоянку.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРП ОВД Аламудунского района. Расследование продолжается", - подчеркнули в ГУОБДД КР.

Напомним, 27 марта примерно в 21:30 неизвестный водитель, управлявший автомобилем BMW M3 черного цвета с неизвестным номерным знаком, двигаясь с севера на юг по улице Киргизия в селе Нижняя Ала-Арча, на пешеходном переходе сбил пешеходов Ж.А., 2009 г.р. и Б.Б., 2010 г.р., а затем скрылся с места происшествия.


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URL: https://www.vb.kg/416144
Теги:
ДТП, Кыргызстан, ГУОБДД, автонаезд
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