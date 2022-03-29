Замглавы МИД КР обсудил с послом Швеции ситуацию в Украине

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Айбек Молдогазиев принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции в Кыргызской Республике с резиденцией в городе Баку Кристиана Камилла.

Стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также график предстоящих визитов и мероприятий на текущий год, в том числе в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Швецией в текущем году. Шведской стороной выражена заинтересованность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества по всему спектру двусторонних и многосторонних отношений.

Отдельно между сторонами состоялся обмен мнениями по международной повестке дня, включая вопросы политики и безопасности по ситуации в Украине. В частности, Айбек Молдогазиев подчеркнул, что Кыргызская Республика исходит из того, что любой конфликт необходимо разрешать исключительно политико-дипломатическими средствами за столом переговоров. Отмечено, что Кыргызская Республика является твердым сторонником соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН и иных документах. Заместитель министра Молдогазиев подчеркнул, что Кыргызская Республика поддерживает запуск переговорного процесса между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта и заинтересована в скорейшем достижении сторонами взаимоприемлемых решений

По итогам встречи между сторонами подтверждена готовность в укреплении двусторонних доверительных отношений.