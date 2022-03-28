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Милиция напомнила об ответственности за разжигание межнациональной розни

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- Виктория Гунгер
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"За возбуждение этнической и национальной вражды или розни, предусматривается уголовная ответственность в соответствии с законодательством Кыргызстана. Просим, не нарушать рамки закона и не поддаваться на возможные провокации", такое заявление опубликовало Главное управление внутренних дел города Бишкек.

Как пояснили в милиции, на последних акциях и митингах были предприняты попытки проявления провокационных высказываний и действий, направленных на возбуждение этнической и национальной вражды.

"Уважаемые граждане, принимающие участие в акциях и митингах, а также на мирных собраниях в поддержку России и Украины, просим соблюдать нормы законов, регулирующие данные мероприятия и не выходить за рамки законодательства Кыргызской Республики", - подчеркнули в столичном ГУВД.

Справка:

Статья 330. "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)" УК КР.

1. Действия, направленные на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет, –наказываются штрафом от 1000 до 2000 расчетных показателей или лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:

1) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;

2) с использованием своего служебного положения;

3) группой лиц;

4) группой лиц по предварительному сговору;

5) организованной группой;

6) в составе преступного сообщества, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.


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URL: https://www.vb.kg/416149
Теги:
ГУВД, закон, митинг, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, межнациональная вражда
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