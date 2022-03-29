Погода
$ 86.50 - 88.50
€ 98.87 - 100.87

Женишбек Байгуттиев: Выход из ОДКБ и ЕАЭС для нас не имеет перспектив

445  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-министр экономического регулирования Кыргызской Республики Женишбек Байгуттиев поделился своим мнением, почему выход из ОДКБ и ЕАЭС не имеет перспектив и почему это опасно с точки зрения безопасности. По его словам, в нашем внешнеторговом обороте Запада по сути нет, он посоветовал обратить внимание на тот факт, что сегодня в КР почти нет генерации электроэнергии. В этой связи эксперт предложил поразмышлять, почему от России Кыргызстан должен ждать не денег, а новых систем координат.

"В Кыргызстане есть силы, требующие выхода страны из ЕАЭС и ОДКБ. Подобная инициатива на самом деле не имеет никаких перспектив.

Во-первых, с точки зрения безопасности. К сожалению, несмотря на то, что мы купили у Турции беспилотные летательные аппараты "Байрактар", комплексно наш вопрос безопасности сегодня не решён. У нас нет полноценной авиации, фактически нет систем ПВО, и сегодня наша безопасность в большей степени обеспечивается кантской авиабазой, а также героизмом наших вооружённых сил, чего у нас в избытке. Если говорить о технической оснащённости, то здесь очень много вопросов.

Что же нам сегодня сулит выход из ЕАЭС в плане экономики? Приведу статистику. Сегодня 56% нашего внешнеторгового оборота приходится на страны СНГ. Из них 47% - это ЕАЭС. Из них 31, 6% - Россия и 14% - Казахстан, 9% - Узбекистан. На Азию у нас приходится 31%, из них 21% - это Китай, порядка 4,8% - Турция. На Европу приходится не больше 9% - это в основном потребительские товары и подержанные машины. Всего лишь 2,5% приходится на Америку, из них 0,7% - на Канаду (это, так сказать, эхо прошлых лет, когда у нас работал "Кумтор").

Таким образом, можно сказать, что в нашем внешнеторговом обороте Запада по сути нет. Поэтому альтернативы ЕАЭС, который здесь сегодня занимает львиную долю, не существует. Есть и такой важный момент - почти все страны мира, торгующие с Кыргызстаном, предлагают готовый продукт, на который мы добавленную стоимость никак не можем добавить. Только торговые сети могут что-то добавить, но это, как вы понимаете, совсем другой вопрос. Единственные страны, которые с нами торгуют сырьём, - это страны ЕАЭС. Только работая с ними, мы можем получить добавленную стоимость. Это то, что может способствовать импортозамещению и экспорту.

Для Кыргызстана очень важен момент, на который я посоветовал бы обратить внимание: сегодня у нас почти нет генерации электроэнергии. В себестоимость любого товара заложена электроэнергия. Мы используем всего лишь 10% своего энергопотенциала, но ежегодно у нас растёт потребление на 3-4%. Сегодня мы превратились в нетто-импортёров электроэнергии в условиях нехватки поливной воды, маловодных циклов. Откуда мы можем импортировать электроэнергию? К сожалению, у нас очень сложные отношения с Казахстаном, и импорт электроэнергии из Казахстана получается исключительно в обмен на воду, а нам необходимо воду накапливать. Мы не можем брать электроэнергию из Узбекистана, у нас достаточно сложные, на уровне конфликта, отношения с Таджикистаном. Нам необходим импорт электроэнергии из России. Насколько успешно нам это удастся осуществить, будет говорить о наших возможностях роста экономики.

Если говорить в целом о том, чего мы ждём от России, то я не совсем согласен с тем, что у нас возникает окно возможностей в связи с экспортом наших трудовых ресурсов и в Россию, и на Украину. Да, действительно в России сегодня открываются рынки в связи с уходом зарубежных компаний, которые испытывают колоссальное давление от своего правительства и вынуждены уходить, но я бы не хотел, чтобы на нашу республику смотрели исключительно через призму поставки трудовых ресурсов. Нет, мы должны создавать у себя рынок, и надеемся, что нам в этом смысле помогут. Я бы сказал, что есть определённые проблемы в самом ЕАЭС. Они на самом деле все решаемы, я их перечислю.

Развитие ЕАЭС, исходя из регулирующих нормативов и программ, приводит к тому, что в целом, несмотря на позитивные результаты, происходит разделение центров и периферий. Это видно на примере самой России и Казахстана, это ощущается у нас в Кыргызстане. Может быть, такая тенденция меньше ощущается в Беларуси, но это вследствие того, что она всесторонне интегрирована с Россией, и последние, большие кредиты, которые были выданы Беларуси, на сегодня пролонгированы на 5-6 лет.

И эта тенденция между центром и периферией, к сожалению, не решается. Наша страна нуждается и в технологиях, и в инвестициях - и сегодня это одна из самых насущных проблем, которые у нас есть. Конечно, мы не должны исходить только из иждивенческих настроений и требовать, чтобы Россия нас заваливала деньгами. Но тем не менее Россия получает 85% расщепления, мы - 1,9% , Казахстан - ближе к 7%, и 4,8% получает Беларусь, 1,22% получает Армения.

То есть роль России как локомотива очень большая, и мне кажется, что мы от России должны ждать прежде всего новых систем координат. В этих новых условиях должны выстраиваться новые взаимоотношения и на самом деле реальная интеграция. Наши экономические реалии будут такими, что мы будем развивать рынок и будем выстраивать новую систему координат, в которой роль доллара будет меньше. Нам действительно нужна своя резервная валюта, её не так просто ввести, потому что, например, Кыргызстан – это на ¾ импорт и всего лишь четверть экспорт. Необходимо созидание и в рамках ЕАЭС, и - когда Китай будет к этому готов - создание общей мировой резервной валюты, возможно, в том числе в рамках ШОС".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416151
Теги:
ОДКБ, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  