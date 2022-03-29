Женишбек Байгуттиев: Выход из ОДКБ и ЕАЭС для нас не имеет перспектив

Экс-министр экономического регулирования Кыргызской Республики Женишбек Байгуттиев поделился своим мнением, почему выход из ОДКБ и ЕАЭС не имеет перспектив и почему это опасно с точки зрения безопасности. По его словам, в нашем внешнеторговом обороте Запада по сути нет, он посоветовал обратить внимание на тот факт, что сегодня в КР почти нет генерации электроэнергии. В этой связи эксперт предложил поразмышлять, почему от России Кыргызстан должен ждать не денег, а новых систем координат.

"В Кыргызстане есть силы, требующие выхода страны из ЕАЭС и ОДКБ. Подобная инициатива на самом деле не имеет никаких перспектив.

Во-первых, с точки зрения безопасности. К сожалению, несмотря на то, что мы купили у Турции беспилотные летательные аппараты "Байрактар", комплексно наш вопрос безопасности сегодня не решён. У нас нет полноценной авиации, фактически нет систем ПВО, и сегодня наша безопасность в большей степени обеспечивается кантской авиабазой, а также героизмом наших вооружённых сил, чего у нас в избытке. Если говорить о технической оснащённости, то здесь очень много вопросов.

Что же нам сегодня сулит выход из ЕАЭС в плане экономики? Приведу статистику. Сегодня 56% нашего внешнеторгового оборота приходится на страны СНГ. Из них 47% - это ЕАЭС. Из них 31, 6% - Россия и 14% - Казахстан, 9% - Узбекистан. На Азию у нас приходится 31%, из них 21% - это Китай, порядка 4,8% - Турция. На Европу приходится не больше 9% - это в основном потребительские товары и подержанные машины. Всего лишь 2,5% приходится на Америку, из них 0,7% - на Канаду (это, так сказать, эхо прошлых лет, когда у нас работал "Кумтор").

Таким образом, можно сказать, что в нашем внешнеторговом обороте Запада по сути нет. Поэтому альтернативы ЕАЭС, который здесь сегодня занимает львиную долю, не существует. Есть и такой важный момент - почти все страны мира, торгующие с Кыргызстаном, предлагают готовый продукт, на который мы добавленную стоимость никак не можем добавить. Только торговые сети могут что-то добавить, но это, как вы понимаете, совсем другой вопрос. Единственные страны, которые с нами торгуют сырьём, - это страны ЕАЭС. Только работая с ними, мы можем получить добавленную стоимость. Это то, что может способствовать импортозамещению и экспорту.

Для Кыргызстана очень важен момент, на который я посоветовал бы обратить внимание: сегодня у нас почти нет генерации электроэнергии. В себестоимость любого товара заложена электроэнергия. Мы используем всего лишь 10% своего энергопотенциала, но ежегодно у нас растёт потребление на 3-4%. Сегодня мы превратились в нетто-импортёров электроэнергии в условиях нехватки поливной воды, маловодных циклов. Откуда мы можем импортировать электроэнергию? К сожалению, у нас очень сложные отношения с Казахстаном, и импорт электроэнергии из Казахстана получается исключительно в обмен на воду, а нам необходимо воду накапливать. Мы не можем брать электроэнергию из Узбекистана, у нас достаточно сложные, на уровне конфликта, отношения с Таджикистаном. Нам необходим импорт электроэнергии из России. Насколько успешно нам это удастся осуществить, будет говорить о наших возможностях роста экономики.

Если говорить в целом о том, чего мы ждём от России, то я не совсем согласен с тем, что у нас возникает окно возможностей в связи с экспортом наших трудовых ресурсов и в Россию, и на Украину. Да, действительно в России сегодня открываются рынки в связи с уходом зарубежных компаний, которые испытывают колоссальное давление от своего правительства и вынуждены уходить, но я бы не хотел, чтобы на нашу республику смотрели исключительно через призму поставки трудовых ресурсов. Нет, мы должны создавать у себя рынок, и надеемся, что нам в этом смысле помогут. Я бы сказал, что есть определённые проблемы в самом ЕАЭС. Они на самом деле все решаемы, я их перечислю.

Развитие ЕАЭС, исходя из регулирующих нормативов и программ, приводит к тому, что в целом, несмотря на позитивные результаты, происходит разделение центров и периферий. Это видно на примере самой России и Казахстана, это ощущается у нас в Кыргызстане. Может быть, такая тенденция меньше ощущается в Беларуси, но это вследствие того, что она всесторонне интегрирована с Россией, и последние, большие кредиты, которые были выданы Беларуси, на сегодня пролонгированы на 5-6 лет.

И эта тенденция между центром и периферией, к сожалению, не решается. Наша страна нуждается и в технологиях, и в инвестициях - и сегодня это одна из самых насущных проблем, которые у нас есть. Конечно, мы не должны исходить только из иждивенческих настроений и требовать, чтобы Россия нас заваливала деньгами. Но тем не менее Россия получает 85% расщепления, мы - 1,9% , Казахстан - ближе к 7%, и 4,8% получает Беларусь, 1,22% получает Армения.

То есть роль России как локомотива очень большая, и мне кажется, что мы от России должны ждать прежде всего новых систем координат. В этих новых условиях должны выстраиваться новые взаимоотношения и на самом деле реальная интеграция. Наши экономические реалии будут такими, что мы будем развивать рынок и будем выстраивать новую систему координат, в которой роль доллара будет меньше. Нам действительно нужна своя резервная валюта, её не так просто ввести, потому что, например, Кыргызстан – это на ¾ импорт и всего лишь четверть экспорт. Необходимо созидание и в рамках ЕАЭС, и - когда Китай будет к этому готов - создание общей мировой резервной валюты, возможно, в том числе в рамках ШОС".