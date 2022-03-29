В Шанхае ввели крупнейший за два года локдаун из-за вспышки COVID-19

Власти китайского города Шанхай в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции приняли решение с понедельника ввести крупнейший за два года локдаун, следует из заявления местного правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

За сутки в мегаполисе, где проживают 24,9 миллиона человек, выявили 50 локальных и 10 ввозных подтвержденных случаев заражения, и 3 454 бессимптомных случая, которые в КНР считают отдельно.

Согласно плану, локдаун, необходимый для проведения двух раундов массового тестирования и предотвращения дальнейшего распространения заболевания, пройдет в два этапа.

Первый этап будет действовать с 28 марта до 1 апреля в районах к востоку и югу от реки Хуанпу, включая полностью новый район Пудун, некоторые кварталы в районах Миньхан и Сунцзян, районы Фэнсянь, Цзиньшань и Чунмин полностью. Вторая фаза пройдет с 1 апреля до 5 апреля в районах к западу от реки Хуанпу, включая район Сюйхуэй, Хуанпу, Цзядин.

На время действия локдауна будут перекрыты тоннели и мосты через реку Хуанпу, все транспортное сообщение между указанными районами в соответствующее время со всем остальным городом будет прервано, это распространяется на весь общественный (автобусы, метро, паромы, такси) и частный транспорт. Железнодорожные станции с соответствующих районах также временно будут закрыты, через них поезда будут следовать транзитом без остановки.

Компании и предприятия переведены на удаленный режим работы, в обычном режиме будут работать службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, включая службы доставки, транспортные средства, задействованные в противоэпидемиологической работе, обеспечении безопасности.

Жители соответствующих районов на время действия там локдауна должны оставаться дома, продукты и необходимые товары можно заказать онлайн, их доставят до специального пункта приема на входе в жилые комплексы, откуда жители либо смогут забрать свои покупки, либо доставку до квартиры обеспечит персонал жилого комплекса. Покидать жилые комплексы в районах действия локдауна запрещается, жителям остальных районов города рекомендуется на соответствующий период свести к минимуму поездки и не выходить из дома без особой необходимости.