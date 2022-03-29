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Задержан подозреваемый по факту наезда на двух пешеходов

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что вчера, 28 марта, в ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УОБДД по Чуйской области и УУР ГУВД Чуйской области установлен подозреваемый совершивший наезд на Ж.А., 2009 года рождения и Б.Б., 2010 года рождения в одном из улиц села Нижняя Ала-Арча.

Так в ходе слаженной работы сотрудников милиции П.И., 2001 года рождения был задержан сотрудниками милиции и доставлен в органы внутренних дел.

Кроме того сотрудниками милиции была установлена автомашина марки BMW, на котором был совершен наезд.

В настоящее время по указанному факту проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия, по окончанию которых автомашина будет водворена в штраф стоянку. Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/416156
Теги:
ГУВД, наезд, Чуйская область, Кыргызстан, автонаезд
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