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Мужчина использовал часы Apple Watch для слежки за бывшей подругой

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- Айжан Мамбеталиева
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В США мужчина использовал часы Apple Watch для слежки за бывшей подругой. Об этом сообщает телеканал WSMV4.

Он был арестован полиция штата Теннесси. Во время допроса обвиняемый признался, что прикрепил умный гаджет к колесу автомобиля жертвы, а затем отслеживал передвижения авто через специальное приложение.

По информации полицейских, 29-летний Лоуренс Уэлч использовал приложение Life360, чтобы отслеживать передвижения своей подруги. Как отмечается, девушка обнаружила спрятанные в машине Apple Watch и отключила функцию отслеживания активности. После того, как Уэлч обратил на это внимание, он связался с девушкой. Как уверяет последняя, мужчина требовал от нее включить функцию слежки обратно и угрожал расправой.

В сообщении говорится, что 29-летний житель штата Теннесси находился на учете у полиции. В 2021 году он оказался за решеткой после двух эпизодов домашнего насилия, в которых его обвинила его подруга.


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URL: https://www.vb.kg/416157
Теги:
США, в мире
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