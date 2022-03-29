Глава Минздрава проверил готовность к запуску ММК

28 марта 2022 года министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев в рамках рабочего визита в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом подготовительных работ для запуска мобильного мульти-диагностического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, мобильный медицинский комплекс, предоставленный Кыргызстану по линии Исламского банка развития дислоцирован в Тюпском районе. Министр встретился с представителями местной власти для обсуждения и решения некоторых организационных вопросов, связанных с запуском клиник, такие как подводка воды, электричества для подключения оборудований и др. Бесплатные медицинские осмотры пациентов начнутся с апреля месяца.

Напоминаем, что проект рассчитан на 5 лет, а ИБР в течение всего этого времени будут обеспечивать работу мобильной клиники соответствующими лекарствами, аппаратурой и горючим, а медиков – заработной платой. В составе мобильной клиники имеются кабинеты для врачей, лаборатория для проведения анализов, компьютерный томограф и маммограф, операционный блок, рентген-установка, гастроскоп, мобильный скрининг центр и центр управления. Также в составе мобильных клиник имеются микроавтобусы для транспортировки населения, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи класса С.