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Появились насморк, зуд, волдыри, краснота? Бегом к аллергологу!

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- Нина Ничипорова
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По данным врачей Национального центра охраны материнства и детства, одно из самых распространенных заболеваний среди детей в нашей стране – это аллергия. Причем с каждым годом таких пациентов и врачей становится все больше. А с приходом весны у врачей-аллергологов настала горячая пора. Ежедневно к ним приходят десятки чихающих и кашляющих, со слезящимися глазами больных. В том числе и дети, сильнее всего страдающие от этого недуга.

- Аллергия - это неправильная работа иммунитета, когда иммунитет воспринимает некоторые вещества как опасные для организма и вступает с ними в борьбу. Возникает чихание, насморк, зуд, волдыри, краснота и так далее, - сказала в интервью VB.KG заведующая консультативным отделом ЦСМ № 8 Ихвол Узакова.

Вы можете назвать самые распространенные аллергены? Ведь если их знать, можно от них как-то "уйти"?

- Аллергия может появиться от чего угодно. Пыль, шерсть животных, тополиный пух, сладости, красные фрукты, мед, цитрусовые. И чтобы это выяснить, надо сдать аллергические пробы у специалиста. К сожалению, с большинством таких аллергенов, как пыль и пыльца, прервать контакт практически невозможно. Как известно, в списке девяти основных аллергенов для человека пыльца занимает первое место. И если весной ребенок начинает шмыгать носом, покашливать и никак не может избавиться от глазного воспаления, скорее всего, у него повышенная чувствительность к растительной пыльце.

Какая аллергия самая распространенная?

- Крапивница и аллергический ринит у взрослых и атопический дерматит у детей.

Они поддаются лечению? Или, однажды возникнув, становятся спутником человека на всю оставшуюся жизнь?

- У меня абсолютно твердое убеждение, что аллергология - одна из особенных областей медицины, в которой, в первую очередь, необходимо выяснить причину болезни.

На пыльцу каких деревьев, кустарников чаще всего возникает аллергия?

- Прежде всего это тополь, береза, акация, да и практически все цветущие растения и деревья. А самое аллергенное растение и для взрослых, и для детей - это полынь, которая начинает цвести с июня. Пыльца полыни, кстати, входит в десятку глобальных аэроаллергенов, и аллергия на нее - распространенное явление в мировом масштабе. На территории республики произрастает более шестидесяти ее видов. Из них наиболее распространены полынь горькая, обыкновенная, бело–земельная и ряд других. В воздухе Оша пыльца полыни в среднем держится до 140 дней, а в Бишкеке - 130. Дети часто реагируют еще и на лебеду, крапиву, одуванчик.

В конце апреля начнут цвести злаковые растения. У нас встречается около 300 видов этого семейства. Больше всего пыльцы злаков в воздухе наблюдается в Караколе, затем - в Оше, Чолпон–Ате, Нарыне и меньше всего в Бишкеке. Именно вот такая сочетанная аллергия - на пыльцу полыни и злаковых - встречается у кыргызстанцев чаще всего. Частицы пыльцы, видимые только под микроскопом, оседают на слизистых оболочках глаз, носа, глотки. Через слизистую оболочку носа уже через 30 секунд они попадают в бронхи.

Есть ли какие–то характерные симптомы аллергии на пыльцу?

- Они проявляются в виде аллергического ринита – покраснение и зуд в носу, отек слизистой оболочки, чиханье, слизисто–гнойные выделения; аллергического конъюнктивита - покраснение глаз, зуд, слезоточивость; а также в виде покраснения кожных покровов, особенно щек и других участков кожи, которые находятся на открытом воздухе и могут контактировать с пыльцой, разносимой ветром.

Кроме основных проявлений, которые видны сразу, могут проявляться и такие симптомы, как головная боль, слабость, низкая работоспособность, апатия, воспаление придаточных носовых пазух, кашель (возникает не только во время непосредственного контакта с аллергеном, но и без причины, чаще всего ночью), иногда повышенная температура.

Если возникли перечисленные выше симптомы, следует немедленно обратиться к аллергологу, потому что существует риск развития анафилактического шока, а также осложнений, которые носят хронический характер.

А именно?

- Например, хронический ринит, бронхиальная астма. Кроме того, если не лечить поллиноз, то из-за нарушения работы иммунной системы могут возникнуть патологические реакции и на другие аллергены, такие, как пыль, шерсть домашних животных, мех, резкие запахи, химические вещества.

Как отличить аллергическую реакцию от простуды?

- Очень часто бывает так, что аллергию на пыльцу, особенно у детей, принимают за ОРЗ. А, как известно, многие лечат простуду самостоятельно. Это очень опасно, так как, если вовремя не выявить аллергию и не провести ее лечение, возможны, как я сказала, осложнения.

Самый выразительный отличительный симптом аллергической реакции - слезоточивость, покраснение и зуд в глазах. И если появились эти симптомы или даже пусть небольшой кожный зуд, или насморк, или дышать стало тяжелее, не лечитесь сами. Приходите к врачу. Ваш насморк может быть не следствием простуды, а затрудненное дыхание не от того, что в сердце или легких появились сбои. Это может быть аллергическая реакция. И надо выяснить, что стало ее причиной. И тогда можно человека от нее избавить.

Говорят, что аллергиков в городах больше, чем в сельской местности. Хотя пыльцы–то там гораздо больше.

- На нее очень влияют экологические факторы загрязнения окружающей среды. Раньше в геологии по пыльце даже определяли возраст ископаемых. Когда–то пыльца была чрезвычайно устойчивой к внешнему воздействию. Современная пыльца изменилась. Причем в отрицательную сторону. На ней могут аккумулироваться более сотни частичек разных загрязнителей, в том числе пыли. И это опасно, пыльца становится агрессивной. Вот почему заболеваемость поллинозом в городах значительно выше. Кстати, в период массового пыльцевания злаков пик их аэроаллергенов и загрязнителей в Бишкеке наблюдается после 12, 16 и 20 часов.

Кроме пыльцы, что может вызвать аллергию у ребенка?

- Как уже отметила, домашняя пыль - сильнейший бытовой аллерген, который может даже привести к аллергической бронхиальной астме. Дело в том, что в безобидной на вид пыли живут малюсенькие, но ужасные клещи сапрофиты. Весной плодовитость этих паразитов увеличивается в полтора раза. Поэтому–то мы советуем чаще проводить влажную уборку. Рекомендуется не реже двух раз в неделю вытряхивать простыни, выбивать на воздухе подушки, одеяла, покрывала и пледы. Только, естественно, не с балкона.

Клещ боится прямых солнечных лучей: под потоками ультрафиолета гибнут не только сапрофиты, но и разлагаются содержащиеся в их помете аллергены. Так что поселите ребенка на солнечной стороне и открывайте шторы.

Учеными доказано, что если от аллергии мучится мать, то риск для малыша стать аллергиком составляет 30 процентов. Однако у большинства детей болезнь начинается отнюдь не одновременно с появлением на свет. Риск ее можно уменьшить или, наоборот, усилить той обстановкой, в которой будет расти малыш.

Мощный толчок для развития аллергии - курение в присутствии ребенка. Никотин убивает не только лошадь, но и резко повышает заболеваемость респираторными инфекциями (то есть частоту простуд) у детей первых двух лет жизни.

Какие советы можете дать родителям?

- Доказано, что малыши, выращенные на питательных, казалось бы, молочных смесях, согласно статистике, подхватывают всякую заразу, включая инфекции и аллергию, в 25 раз чаще крох, вскормленных материнским молоком. Ни в коем случае нельзя кормить малютку до года коровьим молоком. До тех пор, пока ребенку не исполнится пять месяцев, ему лучше не давать животные белки - мясо, рыбу, яйца.

И еще одно. До семи лет детей желательно кормить по детскому - не взрослому! - меню. Часто приходится сталкиваться с тем, что, например, трехлетний ребенок за компанию с родителями ест пельмени с кетчупом и майонезом. А потом жалуются, что у ребенка неизвестно откуда взялась аллергия.


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URL: https://www.vb.kg/416160
Теги:
дети, питание, хронические болезни, молоко, ЦСМ
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