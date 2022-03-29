Кыргызский фильм "Сальвадор Дали" получил приз МКФ на Тайване

Фильм Элдияра Мадакима "Сальвадор Дали" получил приз на XVIII Taiwan international children`s film festival. Об этом сообщает национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Короткометражная лента одержала победу в номинации "Лучший драматический короткометражный фильм".

Фильм был снят в 2021 году на базе киностудии "Айтыш фильм" при поддержке национальной киностудии "Кыргызфильм". "Сальвадор Дали" рассказывает о детстве самого режиссера. Он воспитывался у бабушки, жившей в горной местности. Каждый день мальчику приходилось преодолевать большие расстояния и переправляться через реку, чтобы добраться до школы.

Снималась лента на родине режиссера в Алайском районе. Оператор фильма – Акжол Бекболотов. Композитор – Мурзали Жээнбаев. Художник-постановщик – Санжар Осмонбеков. Главные роли сыграли: Дамир Нурмаматов, Кенеш Курманалиева, Аксулуу Токоева, Таалайкан Абазова и Уланбек Султангазиев.