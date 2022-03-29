Погода
$ 86.50 - 88.50
€ 98.87 - 100.87

Акылбек Жапаров поручил заасфальтировать все скотные рынки республики

728  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на аппаратном совещании администрации президента подверг жесткой критике состояние скотных рынков столицы и в регионах республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Я вчера посмотрел видео, которое отправили мне посетители скотного рынка в городе Караколе. Люди утопают в грязи, элементарных условий для граждан нет, и это происходит в городе, который выбран культурной столицей СНГ в 2022 году. Даю вам месячный срок все вычистить, заасфальтировать и доложиться. Это касается не только Каракола, но и всех скотных рынков республики. Лично проедусь и все проверю. Главы госадминистраций и мэры городов несут персональную ответственность за это", - сказал Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что каждый государственный орган должен реагировать на все обращения, опубликованные гражданами в социальных сетях.

"В век цифровизации социальные сети стали инструментом эффективных коммуникаций, все государственные органы должны иметь аккаунты в социальных сетях и оперативно реагировать на обращения граждан. Это очень хороший канал связи и взаимодействия с аудиторией, который нам необходимо активно использовать", - сказал Акылбек Жапаров и отметил, что социальные сети можно использовать не только для реакции на негативные обращения граждан, но и для публичного ведения отчетности государственных органов о проводимой работе.

Глава кабмина отметил, что уже больше года во главе с президентом ведется масштабная работа по всем направлениям.

"Впервые в истории независимости начато строительство железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече, в ближайшее время будет дан старт строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Финансовые ресурсы имеются. Министерство финансов мобилизует в ближайшее время 498 миллион долларов США для первого этапа строительства. Это даст нам дополнительные 1000 мВт и обеспечит энергетическую независимость страны. Уставные капиталы государственных банков будут доведены до 100 миллион долларов. Разработан и одобрен план антикризисных мер более чем на 126 миллиард сомов, при этом впервые антикризисный план подкреплен финансовыми ресурсами и не носит декларативный характер. Начиная с апреля текущего года начнется поэтапное повышение заработных плат в бюджетных организациях: учителям, медикам и работникам культуры. Вся эта информация должна на постоянной основе выходить в социальных сетях, чтобы сограждане знали, чем занимается кабинет министров", - пояснил глава кабмина.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416166
Теги:
Акылбек Жапаров, железная дорога, рынок, соцсети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  