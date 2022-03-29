Акылбек Жапаров поручил заасфальтировать все скотские рынки республики

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на аппаратном совещании администрации президента подверг жесткой критике состояние скотских рынков столицы и в регионах республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Я вчера посмотрел видео, которое отправили мне посетители скотского рынка в городе Каракол. Люди утопают в грязи, элементарных условий для граждан нет и это происходит в городе, которая выбрана культурной столицей СНГ в 2022 году. Даю вам месячный срок все вычистить, заасфальтировать и доложиться. Это касается не только Каракола, но и всех скотских рынков республики. Лично проедусь и все проверю. Главы госадминистраций и мэры городов несут персональную ответственность за это", - сказал Акылбек Жапаров.

Он также добавил, что каждый государственный орган должен реагировать на все обращения, опубликованные гражданами в социальных сетях.

"В век цифровизации социальные сети стали инструментом эффективных коммуникаций, все государственные органы должны иметь аккаунты в социальных сетях и оперативно реагировать на обращения граждан. Это очень хороший канал связи и взаимодействия с аудиторией, который нам необходимо активно использовать", - сказал Акылбек Жапаров и отметил, что социальные сети можно использовать не только для реакции на негативные обращения граждан, но и для публичного ведения отчетности государственных органов о проводимой работе.

Глава кабмина отметил, что уже больше года во главе с президентом ведется масштабная работа по всем направлениям.

"Впервые в истории независимости начато строительство железной дороги "Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече", в ближайшее время будет дан старт строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Финансовые ресурсы имеются. Министерство финансов мобилизует в ближайшее время 498 миллион долларов США для первого этапа строительства. Это даст нам дополнительные 1000 мВт и обеспечит энергетическую независимость страны. Уставные капиталы государственных банков будут доведены до 100 миллион долларов. Разработан и одобрен план антикризисных мер более чем на 126 миллиард сомов, при этом впервые антикризисный план подкреплен финансовыми ресурсами и не носит декларативный характер. Начиная с апреля текущего года, начнется поэтапное повышение заработных плат бюджетных организаций: учителей, медиков и работников культуры. Вся эта информация должна на постоянной основе выходить в социальных сетях, чтобы сограждане знали, чем занимается кабинет министров", - пояснил глава кабмина.