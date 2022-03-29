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ГСИН: Алмазбек Атамбаев отказался от комиссионного осмотра врачами

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- Жан Алиев
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что с целью уточнения диагноза обвиняемого Алмазбека Атамбаева, 24 марта было направлено письмо в министерство здравоохранения.

На основании письма комиссионный осмотр врачами в составе специалистов минздрава (кардиолога, невролога, эндокринолога и оториноларинголога) был запланирован на 28 марта 2022 года.

Но при посещении специалистами минздрава лечебно-исправительного учреждения № 47, обвиняемый Атамбаев категорически отказался от комиссионного осмотра по неизвестным причинам, о чем специалистами Минздрава был составлен акт.

В ГСИН отмечают, что и ранее неоднократно были организованы комиссионные осмотры из числа специалистов министерства здравоохранения, от которых обвиняемый Атамбаев отказывался. Отказы были им написаны собственноручно.


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URL: https://www.vb.kg/416167
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГСИН, врачи
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