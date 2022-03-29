Индира Саутова: "Мой подзащитный может умереть"

В редакцию vb.kg обратилась юрист Индира Саутова, которая представляет права осужденного Музафарходжона Абдулхамидова, отбывающего срок в колонии № 47.

По ее словам, Музафарходжон страдает диабетом II типа и нуждается в срочной госпитализации, так как его состояние ухудшается с каждым днем.

"24 февраля я обратилась в спецпрокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку по соблюдению прав и свобод ее подзащитного. 19 марта получила ответ, что Абдулхамилов ожидает госпитализацию. Сейчас он чуть ли не последний осужденный, находящийся в 47 колонии, всех вывезли в связи с демантажом здания, а его все не госпитализируют. За это время у него случилось уже 15 носовых кровотечений. Национальный госпиталь тоже не спешит госпитализировать осужденного, создавая всякую бумажную волокиту. Все эти межведомственные приказы о госпитализации и оказании помощи пенитенциарному здравоохранению и общему здравоохранению не работают в обычной жизни. Последние анализы Абдулхамидова от 9 февраля 2022 года. Зачем они держат человека, который умирает? Там они даже сахар в крови проверить не могут и тест-полосок нет для глюкометра", - написала в своем обращении юрист.

По мнению Индиры Саутовой, руководство 47 колонии должно было по линии экстренной помощи в срочном порядке госпитализировать больного. Сотрудники Нацгоспиталя при встрече с юристом сказали ей, что теперь необходимо привезти свежие анализы, чтобы по их результатам посмотреть, требуется ли госпитализация.

"Я позвонила спецпрокурору, сотрудники которой также были возмущены отношением медиков 47 учреждения, но попросили написать снова заявление, но уже на главного врача 47 учреждения и обещали разобраться. А что разбираться? Человек ведь тяжело болен. Решено было, что его осмотрит эндокринолог. Снова еще один день потерян... А ведь болезнь не ждет ни дня, ни часа, ни минуты. С обычным осужденными можно не церемониться, зная, что они не будут писать жалобы, не будут никуда обращаться? Видимо, так считают сотрудники ГСИН. К таким осужденным нет никакого внимания - только от родственников. Но все осужденные должны быть надлежаще осмотрены и при необходимости все должны получить медицинскую помощь наравне со всеми", - заключает юрист.