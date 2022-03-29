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Хиллари Клинтон примет участие в фэнтези-мюзикле

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- Асия Канаева
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Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон озвучит роль великанши в постановке Стивена Сондхейма "Чем дальше в лес". Информация об участии политика в данной постановке появилась на сайте театра.

Спектакль будет ставиться в Арканзасском репертуарном театре.

"Реальные новости, и я очень взволнована! Посмотрите постановку, если вы находитесь в Литл-Роке", - написала Хиллари Клинтон в своих социальных сетях.

Ожидается, что представления будут проходить с 19 апреля по 15 мая. Но принимать участие в каждом спектакле Клинтон не будет, ее голос запишут и просто будут воспроизводить в нужный момент.

Великанша, чей образ предстоит воплотить Клинтон, - это мстительная вдова великана, которого убил Джек, взобравшись на бобовый стебель.

Кстати, у Хиллари Клинтон уже есть артистический опыт. На ее счету эпизодические роли в телесериалах "Госпожа госсекретарь" и "Мерфи Браун".


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URL: https://www.vb.kg/416170
Теги:
США, театр, политика, в мире
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