Хиллари Клинтон примет участие в фэнтези-мюзикле

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон озвучит роль великанши в постановке Стивена Сондхейма "Чем дальше в лес". Информация об участии политика в данной постановке появилась на сайте театра.

Спектакль будет ставиться в Арканзасском репертуарном театре.

"Реальные новости, и я очень взволнована! Посмотрите постановку, если вы находитесь в Литл-Роке", - написала Хиллари Клинтон в своих социальных сетях.

Ожидается, что представления будут проходить с 19 апреля по 15 мая. Но принимать участие в каждом спектакле Клинтон не будет, ее голос запишут и просто будут воспроизводить в нужный момент.

Великанша, чей образ предстоит воплотить Клинтон, - это мстительная вдова великана, которого убил Джек, взобравшись на бобовый стебель.

Кстати, у Хиллари Клинтон уже есть артистический опыт. На ее счету эпизодические роли в телесериалах "Госпожа госсекретарь" и "Мерфи Браун".