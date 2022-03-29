Новый вид ультрафиолетового излучения уничтожает 98 процентов вирусов

Американские и британские ученые презентовали новый вид дальнего ультрафиолетового излучения Far-UVC, который за пять минут уничтожает 98 процентов микробов в помещении. Такое сообщение появилось на сайте Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета (CUIMC).

Ранее данное исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports, принадлежащем журналу Nature.

Лампы можно устанавливать на потолке. Их работа снизит передачу от человека к человеку болезней, распространяющихся воздушно-капельным путем.

"Far-UVC быстро снижает количество активных микробов в помещении почти до нуля, делая воздух в нем практически таким же безопасным, как на улице", - пояснил биофизик Дэвид Бреннер.

Как заявляют ученые, Far-UVC - недорогой способ обеззараживания помещения без угрозы здоровью людей. Обычный же ультрафиолет может быть опасен для глаз и кожи.

"Дальний ультрафиолетовый свет прост в установке, он недорогой и люди не должны менять свое поведение. Данные многочисленных исследований показывают, что это может быть безопасным способом предотвращения передачи любого вируса, включая вирус COVID и его варианты, грипп, а также любые потенциальные будущие пандемические вирусы", - говорит Бреннер.