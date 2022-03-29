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А вы поддерживаете идею вернуть казино и игровые автоматы в Кыргызстан?

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане предлагают вновь открыть казино, игровые залы и тотализаторы. Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект закона "Об игорной деятельности".

В справке-обосновании отмечается, что законопроект разработан для стимулирования привлечения инвестиций и увеличения доходной части республиканского бюджета республики.

В этой связи редакция vb.kg проводит свой опрос среди кыргызстанцев по поводу предложения кабмина возобновить в республике работы казино и тотализаторов.


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URL: https://www.vb.kg/416175
Теги:
казино, опрос, кабмин
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