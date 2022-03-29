Тазалык приступил к замене брусчатки

С наступлением теплой погоды сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" активизировали работу по благоустройству и санитарной очистке города. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в настоящее время обновляется тротуарная плитка вокруг Белого дома, северная сторона по проспекту Чуй от улиц Логвиненко до Панфилова. Кроме того, в ближайшее время планируется замена брусчатки на территории скверов им. Т.Турсунбаевой, Дружбы, вокруг Дома правительства, памятника Ленина, правительственного сквера и площади "Ала-Тоо".

Мэрия напоминает, что заявки по благоустройству города принимаются по телефонам: 1840 и 1850 круглосуточно, а фотографии с проблемами по-прежнему можно присылать по номеру: 0554 182-185.