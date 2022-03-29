В России запустили cоциальную сеть "Грустнограм"

В России в режиме открытого beta-тестирования начала работу новая социальная сеть. "Грустнограм" автоматически делает публикуемые фото черно-белыми, а вместо лайка под постом можно поставить разбитое сердечко. Об этом пишет Esquire.

Российские разработчики создали "Грустнограм", как ответ на попытку импортозамещения Instagram соцсетью "Россграм". Автор данного проекта Александр Токарев рассказал телеграм-каналу "Осторожно, новости" все подробности.

Отличие "Грустнограма" в том, что он автоматически делает публикуемые фотографии черно-белыми, освобождая пользователя от мук выбора фильтра.

Новый сайт был создан всего за неделю и уже работает в режиме открытого beta-тестирования. В скором времени, по словам разработчиков, должно появиться приложение для Android.

В "Грустнограме" можно подписаться на других пользователей, воспользовавшись опцией "поиск грустных соотечественников" и оставить комментарии под фото.