Президент Казахстана заявил о политической и экономической трансформации

В Бишкеке 25 марта прошел круглый стол: "Послание президента Казахстана Касым-Жоомарта Токаева: политические экономические трансформации в новых реалиях". В мероприятии приняли участие экс-председатель легендарного парламента Медеткан Ше-римкулов, первый посол Кыргызстана в Казахстане Тилектеш Ишемкулов, политологи Жолборс Жоробеков, Шерадил Бактыгулов, Алмаз Тажыбай, экономисты Эльдар Абаки-ров, Кубат Рахимов и другие известные личности.

С докладом по содержанию послания Касым-Жоомарта Токаева выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Сейитханович Жоошбаев. По его словам, озвученные реформы призваны обеспечить оптимальный консенсус властных институтов.

"Необходимо отметить, что суперпрезидентская форма правления, существовавшая в период либерализации экономики и модернизации политической системы, обеспечила Казахстану стабильность и постепенность в переходный период. Предлагаемые президентом инициативы чрезвычайно масштабны. Они существенно изменят политическую си-стему и административно-территориальную структуру страны" – отметил дипломат.

Также с докладом выступил учёный и общественный деятель Канатбек Азиз, давший посланию президента соседней страны положительную оценку.

"Ведь согласитесь, после разрешения январских последствий, Токаев, вполне мог использовать инструменты сильной президентской власти в своих интересах, что было оправ-дано на ранних этапах становления самого государства, однако […] стремясь к адаптации новых казахстанских реалий, публично заявляет о сокращении границ президентской власти, в угоду усиления власти парламента и обеспечения реальной самостоятельности местных властей. Все это говорит о том, что нынешний руководитель соседней для нас страны, ставит во главу угла эффективность всей системы государственного управления, а не личные интересы. И в этом смысле, я очень надеюсь, что переход, как было публично заявлено самим главой государства от суперпрезидентской республики к смешан-ной, будет реален, и не будет носить декларативный характер, что было, например, в своё время в Кыргызстане" – отметил член Конституционного совещания 2010 года Канатбек Азиз.

Мы решили также изучить послание президента Казахстана и предоставить читателям vb.kg развернутый обзор его содержания.

Согласно статье 44 Конституции Казахстана глава государства обращается с посланием к народу республики ежегодно. Дабы сообщить:

- о положении дел в стране;

- об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Стоит отметить, что в силу своей регулярности и плановости, послания президента могут восприниматься рутинно. Многие сограждане предпочитают судить о ситуации в стране политике государства по таким индикаторам, как принимаемые законы, курс национальной валюты, динамика цен на продукты и товары. Поэтому обычно повышенный интерес к президентским посланиям, как правило, проявляют профессиональные эксперты, чиновники, депутаты, государственные и муниципальные служащие, журналисты, а также представители гражданского общества. Так случается в большинстве случаев. Но только не в нынешнем, 2022 году.

На сей раз послания с нетерпением ожидала большая аудитория, чем обычно. Не только в соседнем государстве, но и за его пределами. Профессиональные сообщества, сотрудники госаппарата и иностранные партнёры ждали сигнала о том, какие выводы сделаны из трагических январских событий в Алматы. Претерпят ли существенные коррективы внутренняя и внешняя политика и если да, то какие? Какими будут векторы дальнейшего развития? Все понимали, что президент не обойдёт эту тему стороной и постарается ответить на все ключевые вопросы, волнующие сегодня казахстанское общество.

И надо признать, что президентское послание обозначило, как государство намерено решать стоящие перед республикой задачи. Особенно интересный пакет реформ намечен в сфере внутренней политики и именно на нем мы предлагаем остановиться.

По расследованию январских событий

Уже из названия послания: "Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации" можно сделать вывод, что попыток сохранения, "консервации" ранее сложившейся системы управления, не планируется. Страну ожидают перемены. В своём выступлении Токаев отметил, что его "содержание и масштабы выходят за рамки одного года".

Отметив, что правоохранительные органы продолжают расследование преступлений, совершённых отдельными участниками январских событий, он подчеркнул, что руководство страны и лично он, более, чем кто-либо, заинтересованы в проведении открытого и справедливого разбирательства. Так, возбуждены и находятся на стадии следствия десятки уголовных дел в отношении организаторов беспорядков и нанятых ими провокаторов.

Вместе с тем, глава государства заявил о недопустимости применения правоохранителями к задержанным гражданам запрещённых методов дознания, включая пытки. Президент заверил, что по всем случаям нарушения прав будет проведено расследование, а виновные и причастные к ним, будут привлечены к ответственности.

Таким образом, глава государства разделил две категории участников январских событий. Организаторов, среди которых, были влиятельные чиновники, а также нанятые ими лица, воспользовавшиеся мирными протестами и направившие их в деструктивное русло – с одной стороны. И мирные граждане, не имевшие преступного умысла, не совершавшие уголовно наказуемых деяний – с другой. В отношении последних, при отсутствии отягчающих обстоятельств, прокуратуре рекомендовано смягчать наказание. Многие из ранее задержанных граждан уже освобождены.

Президент отметил, что "имела место масштабная, детально разработанная операция, целью которой было смещение высшего руководства, его дискредитация в глазах народа и зарубежной общественности". Среди заговорщиков были как влиятельные лица, которые боялись утратить доступ власти и ресурсам из-за проводимых реформ, так и отдельные сотрудники военных органов и спецслужб, пытавшиеся помешать стабилизации ситуации, в том числе используя правительственные каналы связи и дезинформируя руководство страны об обстановке в стране.

В таких условиях введение миротворческого контингента ОДКБ было вынужденной мерой. При этом, Токаев подчеркнул, что они не произвели в Казахстане ни одного выстре-ла, и непосредственно с наведением порядка в стране государство справилось своими си-лами.

Про политическую модернизацию

Глава Казахстана признал, что январские события стали для страны суровым испытанием на прочность и заверил, что все виновные лица понесут заслуженное наказание. Далее он перешёл к вопросу о будущем и отметил, что устойчивый прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации.

Касым-Жоомарт Токаев отметил, что озвучиваемые меры по демократизации политиче-ской системы отчасти уже реализовывались в предшествующие два с половиной года, от-части – разрабатывались и закладывались в планы работы ещё до январских событий. Он также сообщил, что некоторые чиновники и эксперты советовали ему отложить проведе-ние политических реформ, опасаясь разгула уличной демократии и приводя в пример не-удачный опыт горбачёвской перестройки.

"Но, – заявил Токаев, – я твёрдо убеждён: нашей стране нужны кардинальные реформы. В противном случае – застой. Его разрушительные последствия мы видели из недавней советской истории. Да и январские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя".

Касым-Жоомарт Токаев представил программу комплексной модернизации политической системы страны, учитывающей рекомендации депутатов Парламента, Конституционного совета, Центризбиркома, Верховного суда, авторитетных экспертов и, главное, зревший долгие годы общественный запрос на кардинальные перемены.

В частности, речь идёт о переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом и подотчётным правительством.

Глава Казахстана отметил, что замыкать все функции и рычаги на институте президента неправильно, и он не намерен использовать имеющиеся у него полномочия для расширения своего ситуативного влияния.

"Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства" – отметил Касым-Жоомарт Токаев.

В частности, Токаев предложил законодательно обязать президента прекратить членство в политических партиях на период его полномочий. Эта мера должна повысить политиче-скую конкуренцию и обеспечить равные условия для развития всех партий. Аналогично следует запретить состоять в филиалах партий членам ЦИК, Счётного комитета, Конституционного совета и руководителям на местах – акимам и их заместителям.

Также Касым-Жоормарт Токаев предложил ввести запрет на занятие политических должностей и руководящих постов в квазигосударственном секторе для ближайших родствен-ников президента. Поскольку "глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан".

Существенные изменения предлагаются в формировании состава и в функционировании обеих палат парламента. Показательно, как в послании характеризуется значение этого института в обеспечении устойчивости государства.

"Последовательно сокращая полномочия президента, нам предстоит значительно укрепить роль парламента и, тем самым, повысить институциональную устойчивость государства" – заявил Токаев. Тем самым подчёркивается, сколь важной для вос-производства государственной власти является функциональная деятельность законодательного и представительного органа Казахстана.

Как изменится парламент

Парламент останется двухпалатным. При этом в порядке формирования обеих палат предстоят следующие изменения. Будет упразднена квота Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе (нижней палате), которая отныне "должна отражать весь электоральный ландшафт страны без предоставления кому-либо искусственных преференций". Соответ-ственно, уменьшится общая численность депутатов этой палаты. В свою очередь в Сенате с 15 до 10 депутатов сократится президентская квота. Причём пятеро из этой десятки бу-дут рекомендованы главе государства Ассамблеей народа Казахстана. В целом же Сенат призван стать палатой, представляющей регионы страны.

Претерпит изменения и распределение функций палат. Так, Сенат получит право согласо-вывать кандидатуры на должности председателей Конституционного и Высшего судебного советов.

Расширятся полномочия Мажилиса. Принятие законов станет его прерогативой, а за Сенатом, представляющим регионы страны, оставят право одобрять/не одобрять законы, уже принятые нижней палатой. Также Мажилис будет дважды в год принимать отчёт Высшей аудиторской палаты, в которую будет преобразован Счётный комитет Казахстана. Тем самым планируется усилить парламентский контроль над исполнением государственного бюджета.

В целях усиления субъектности и самостоятельности местных представительных органов (маслихатов) предлагается введение должностей их председателей. Кроме того, президент предлагает законодательные изменения, предусматривающие право маслихатов выбирать из двух и более кандидатов на должности акимов областей и городов республиканского значения, которые сейчас вносятся на безальтернативной основе.

Реформирование избирательной системы

Реформирование предстоит и избирательной системе. Вместо выборов депутатов Мажилиса исключительно по партийным спискам предлагается переход к смешанной системе. В которой 70% будут избираться по пропорциональной системе, 30% – по мажоритарной (от территориальных округов).

"Новая модель сформирует в Мажилисе более широкую палитру взглядов, сделает его более инклюзивным" – отметил Токаев.

На местном уровне, в районах и городах предлагается полностью перейти к мажоритарной системе окружного избрания депутатов. Введение смешанной избирательной системы повысит электоральную активность граждан и их вовлечённость, полагает Токаев.

"Процедуры регистрации партий будут значительно упрощены" – говорится в Послании. В частности, регистрационный порог для партий предлагается снизить в четыре раза (с 20 до 5 тысяч человек), а минимальную численность региональных представительств уменьшить в три раза (с 600 до 200 человек). Сократится обязательный минимум инициативной группы для создания партии (с 1000 до 700 человек), тогда как сроки, отведённые на проведение учредительного съезда и на формирование филиалов, напротив, увеличатся. В результате должны появиться "новые партии, способные грамотно артикулировать и эффективно решать насущные проблемы своего электората".

Государство на защите прав граждан

Отдельный блок послания посвящён развитию правозащитных функций государства. В частности, предлагается учредить Конституционный суд и наделить уполномоченного по правам человека и генпрокурора правом обращения в этот орган.

Предлагается ввести конституционный запрет на смертную казнь, а также возложить на Генпрокуратуру функции по расследованию преступлений, связанных с пытками. Надзорному органу поручено рассмотреть целесообразность криминализации и ужесточе-ния ответственности за семейно-бытовое насилие, в частности в отношении женщин и детей.

СМИ и гражданское общество

Затронута в послании тема повышения конкурентоспособности медиа и укрепления роли институтов гражданского общества.

"У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и ни много ни мало идеологический суверенитет страны" – отметил Токаев. Подчеркнув, что демократические преобразования невозможны без независимых и ответственных средств массовой информации, он предложил рассмотреть профильный закон с учётом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Привлечение общественных организаций и гражданских активистов к подготовке и реализации реформ, в том числе путём открытого обсуждения всех национальных проектов и стратегических документов. Развитие потенциала общественных советов при центральных и местных государственных органах и в квазигосударственном секторе, включая обновление их составов и планов работы. Создание взамен Национального совета общественного доверия нового института – Национального курултая. Такими Касым-Жоомарт Токаев видит необходимые меры по развитию потенциала гражданского общества.

Децентрализация местного самоуправления

Административно-территориальная реформа и децентрализация местного самоуправления обозначены в Послании, как условие модернизации политической системы. "Казахстанцы уже давно готовы брать ответственность за свои города, районы и сёла" – отметил Токаев, подчеркнув необходимость пересмотреть систему финансирования органов местного самоуправления. "Обладая существенными ресурсами, они смогут реально влиять на ситуацию и нести ответственность. В противном случае это просто имитация, а не самоуправление" – заявил он, добавив, что следует проработать вопрос ратификации Казахстаном Европейской хартии местного самоуправления, являющегося базовым международным документом в этой сфере.

Антикризисные меры в экономике

Отдельно Токаев остановился на вопросе об антикризисных мерах по снижению негатив-ных последствий кризиса, вызванного резким обострением геополитической ситуации. Признав нарастание неопределённости и турбулентности на мировых рынках, разрушение производственных и торговых цепочек, он заверил, что причин для паники нет, поскольку государство располагает необходимыми резервами и инструментами для преодоления масштабного кризиса.

"Нужно обеспечить устойчивость национальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической безопасности" – отметил глава Казахстана, сообщив, что им подписан Указ о введении ограничений на вывоз валюты за рубеж.

"Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать причиной неоправданного сжигания "сжигания" наших ресурсов" – подчеркнул президент. Также он призвал прави-тельство взять под особый контроль вопрос продовольственной безопасности, поскольку события в Украине уже привели к резкому скачку цен, которые "в скором времени могут обновить все абсолютные рекорды".

Государственным органам необходимо мобилизоваться, чтобы принимать решения опера-тивно – в течение трёх, а лучше – одних суток. Для этого при Правительстве создан Опе-ративный штаб, и готовится Указ о дебюрократизации государственного аппарата.

Президент Казахстана отметил, что представленные в послании инициативы масштабны и потребуют внесения изменений не менее, чем в 30 статей Конституции и принятия свыше 20 законов.

"Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Всё в наших руках" – заявил Токаев, призвав всех казахстанцев объединить усилия для преодоления вызовов и достижения поставленных задач.

"Давайте вместе строить Новый Казахстан!" – заявил глава республики.

Время покажет, насколько успешными будут предлагаемые инициативы. Однако радует уже то, что вместо ожидавшегося некоторыми "затягивания гаек" руководство соседней страны предлагает путь демократизации политической системы и структурных реформ.