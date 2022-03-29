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Появился самый протяженный беспосадочный рейс в облет России

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- Дарья Таирова
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Авиакомпания Cathay Pacific анонсировала беспересадочные рейсы из Гонконга в Нью-Йорк в облет территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что раньше перевозчик выполнял рейсы через Арктику, заходя в российское воздушное пространство. Однако сейчас азиатские авиакомпании стараются избегать полетов над Россией из-за западных санкций.

Новый маршрут будет пролегать над Средней Азией, Турцией и Европой. Таким образом, рейс станет самым протяженным в мире - расстояние в 16,6 тысячи километров самолет будет преодолевать за 17 часов. По словам представителя Cathay Pacific, рейсы планируется выполнять на лайнерах Airbus А-350-1000.


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URL: https://www.vb.kg/416182
Теги:
самолеты, в мире
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