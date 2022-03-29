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СИН: Вопрос о госпитализации осужденного Музафаржона Абдулхамидова решается

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- Анастасия Карелина
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Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции дала пояснения о состоянии здоровья осужденного Музафаржона Абдулхамидова.

На днях юрист и правозащитница Индира Саутова рассказала о том, что Музафаржон Абдулхамидов из-за тяжелой болезни находится в плачевном состоянии.

В связи с этим СИН сообщила, что Абдулхамидов Музафаржон Абдувахапович 1978 года рождения отбывает срок наказания в учреждении № 3 в селе Новопокровка с 5 ноября 2020 года. Он состоит на учете в медико-санитарной части с диагнозом: сахарный диабет 1 типа (страдает с 2013 года).

Абдулхамидов инсулинозависимый. У него хронический вирусный гепатит "С" с 2017 года. Синдром зависимости от опиодов. В настоящее время осужденный находится на поддерживающей терапии опиоидной заместительной терапии.

Отмечается, что за время пребывания в учреждении № 3 Музафаржон Абдувахапович неоднократно выезжал на стационарное лечение в Лечебно-исправительное учреждение ИК № 47 в черте города Бишкек.

15 ноября 2021 года Абдулхамидов повторно консультирован врачом-эндокринологом Минздрава. Врач поставил ему соответствующий диагноз, дал рекомендации. Была проведена коррекция лечения.

В настоящее время осужденный Абдулхамидов находится в Лечебно-исправительном учреждении ИК-47, проходит повторное дообследование для определения степени тяжести заболевания и органных поражений. C Министерством здравоохранения решается вопрос о его госпитализации в Национальный госпиталь Минздрава.


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URL: https://www.vb.kg/416183
Теги:
ГСИН, права человека, правозащитники, Кыргызстан, тюрьма
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