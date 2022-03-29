Министерство цифрового развития организовало выездное предоставление государственных услуг гражданам, проживающим в самовольных постройках во всех 4 районах города Бишкек. 5 автомашин с полной комплектацией необходимой техники выезжали в территориальные управления Ленинского, Свердловского, Первомайского и Октябрьского районов г. Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, с 9 марта центр мобильных групп МЦР обслужил более 9300 граждан в четырёх районах города Бишкек. Основная часть граждан, обратившихся в центры мобильной группы МЦР, встали на регистрационный учёт по месту жительства в самовольно построенных домах, их количество составляет 4255 человек.

Также мобильные группы МЦР приняли около 400 заявлений на получение паспорта гражданина КР (ID-карта и общегражданский паспорт), регистрация и оцифровка актов гражданского состояния и другие услуги.

Напомним, теперь гражданам можно встать на регистрационный учёт в самовольно построенном жилье при наличии технического паспорта. "Временное положение о правилах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства граждан Кыргызской Республики, проживающих в самовольных постройках" утверждено постановлением кабмина. Целью и задачей данной инициативы является обеспечение граждан, проживающих в самовольных постройках, своих прав и свобод, получение государственных, муниципальных, социальных, медицинских и иных услуг, связанные с регистрационным учётом.