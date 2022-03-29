Прогноз погоды до 2 апреля. Зима вернулась в конце марта?

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 29 до 2 апреля.

Бишкек

29 марта временами дождь.

30 марта ночью дождь, снег.

30 марта днем, 31 марта и 1-4 апреля без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 29 марта днем с усилением до 14 м/с.

Чуйская область

29 марта ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дождь, в предгорных и горных районах снег, днем в отдельных районах осадки интенсивные.

30 марта ночью на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

30 марта днем, 31 марта и 1-2 апреля без осадков.

Таласская область

29 марта ночью без осадков. Днем на большей части территории дождь, в предгорных и горных районах снег.

30-31 марта и 1-4 апреля без осадков.

На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 29 марта днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ошская область

29 марта ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дождь, в предгорных и горных районах снег, днем в отдельных районах осадки интенсивные.

30 марта ночью в отдельных районах дождь, в предгорных и горных районах снег.

30 марта днем, 31 марта и 1-2 апреля без осадков.

На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 29 марта днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Джалал-Абадская область

29 марта ночью в предгорных и горных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем на большей части территории дождь, в предгорных и горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

30 марта ночью в отдельных районах дождь, в предгорных и горных районах снег.

30 марта днем, 31 марта и 1-2 апреля без осадков.

На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 29 марта днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Баткенская область

29 марта ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дождь, в предгорных и горных районах снег, днем в отдельных районах осадки интенсивные.

30-31 марта и 1-2 апреля без осадков.

На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 29 марта днем в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Иссык-Кульская область

29 марта ночью без осадков.

29 марта днем и 30 марта ночью на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег.

30 марта днем, 31 марта и 1-4 апреля без осадков.

На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 29 марта днем и 30 марта ночью в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Нарынская область

29 марта ночью в отдельных районах, днем на большей части территории дождь, снег, в горных районах снег.

30 марта ночью в отдельных районах снег.

30 марта днем, 31 марта и 1-4 апреля без осадков.

На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 29 марта днем и 30 марта ночью в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.