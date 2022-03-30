Почему высыхают молочные реки?

Цены на молоко продолжают расти. Как такое может быть? Ведь этой продукцией мы полностью обеспечиваем себя сами. Но что поделаешь, если фермеры не получают никаких дотаций от государства, кормят животных одной травой, а надои самые низкие в странах СНГ.

Вот официальные данные. Если еще осенью прошлого года литр разливного молока стоил 45–50 сомов, то сейчас - 60–70. Пакет молока в прошлом году продавался в среднем по 65 сомов, сейчас его цена доходит до 100 сомов. Стоимость кефира, ряженки подпрыгивает до 80 сомов. Килограмм сметаны стоит 350 сомов, сыра -

400 и более сомов. Такие цены на молочку становятся недоступными для пенсионеров, многодетных семей и даже бюджетников.

Что же случилось? Ведь еще недавно, судя по бравурным докладам руководителей Минсельхоза, крестьяне обеспечивали кыргызстанцев этим видом продукции на 120–130 процентов. К примеру, в прошлом году фермеры произвели один миллион 698,9 тысячи тонн молока, что больше показателя 2020 года на 32 тысячи тонн.

Эти цифры вызывают большие сомнения. Как можно было увеличить производство молока, когда осенью прошлого года из–за бескормицы пустили под нож не менее 50 тысяч голов крупного рогатого скота. Эти цифры ни разу не фигурировали в отчетах Национального статистического комитета. Но, по сообщениям с мест, каждая третья сельская семья пустила своих буренок на мясо. Откуда тогда рост производства?

По этой же причине закрылось несколько перерабатывающих предприятий. Преимущественно - недавно созданные. Давно действующие молочные комбинаты, имеющие большой оборотный капитал, продержались.

Сейчас ситуация в молочной отрасли стала значительно хуже, чем год назад. Кормят коров только травой, а от этого жирность молока снижается, и потому заготовители снизили расценки на сырье на 2–3 сома. Это приводит в конечном итоге к разорению многих фермерских животноводческих хозяйств.

Дефицит кормов - самый больной вопрос для сельчан, держащих на своем подворье продуктивных животных. Россия временно запретила экспорт ячменя, а без него снижаются надои и животные теряют в весе. Своего ячменя в стране почти нет. Из–за засухи урожайность этой культуры в прошлом году была мизерной, и потому цены на ячмень сегодня космические. Перестали поступать в республику и кормовые добавки. Вот поэтому наши буренки и держатся на подножном корму, то есть на траве. Но ведь любой зоотехник скажет, что такой рацион может привести только к истощению животных.

Сегодня у фермеров многих стран есть земельные наделы, на которых они выращивают кормовые культуры, а в развитых государствах крестьянское поголовье обеспечивают фуражом местные специализированные службы. И в советское время за каждой колхозной фермой закреплялись десятки гектаров пашни, на которых выращивались самые разнообразные кормовые культуры. Сейчас о такой организации сельскохозяйственного производства фермеры даже не мечтают. Правда, чиновники трубят на всю страну о необходимости создания отраслевых кластеров, но их слова пока далеки от действительности.

Недавно Нацстаткомитет "выдавил" из себя еще одну не очень приятную цифру. Оказывается, надои молока от одной коровы и в прошлом году не увеличились. Крестьяне получают от одной буренки всего лишь по 2000 литров молока (где–то чуть больше) в год. Следовательно, все разговоры об улучшении деятельности племхозов, зоотехнической службы в стране так и остаются благими намерениями. А ведь известно, что низкоудойная корова съедает столько же кормов, сколько и буренка–рекордистка.

Рост цен на молочку обусловлен и побочными факторами. Не производятся в стране термопакеты, а стоимость импортных растет с каждым месяцем. Нет своих ветеринарных препаратов, зарубежные также постоянно дорожают.

Частично виноваты в сложившейся тяжелой ситуации и сами фермеры. Уже давно в республике созданы пастбищные (жайыт) комитеты, которые распределяют участки на джайлоо, следят за качеством травостоя. Но редко какой фермер отводит своих коров за закрепленные за ним места, старается пасти животных возле дома. К началу лета на присельских пастбищах не остается ни одной травинки, а отдаленные пастбища зарастают кураем. И никто не может убедить фермеров пасти животных в тех местах, где травы более сочные и питательные.

С таким отношением к делу мы точно в скором времени будем завозить молоко из–за границы.