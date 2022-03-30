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Фотофакт: От "зебры" на светофор

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- Вячеслав Аникин
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Горожане часто ругают муниципальные службы за всевозможные недоделки. На многих городских тротуарах - опасные для жизни ямы и колдобины, деревья валятся на прохожих и автомобили, город тонет в мусоре.

Но иногда появляются такие фокусы, от которых бишкекчанам становится страшно. Так случилось и со школой–гимназией № 69 на улице имени Фатьянова. Прямо напротив выхода из школы установлен светофор, а через десять метров уложена "зебра". Представляете такую ситуацию. Школьник переходит по "зебре" улицу, а на зеленый сигнал светофора летит машина. Далеко не каждый водитель успеет затормозить. Опытные владельцы автомобилей знают этот сюрприз и потому притормаживают даже при разрешительном сигнале светофора, а если водитель, первый раз проезжающий по Фатьянова, не увидит "зебру" и проходящего по ней человека? Он будет уверен, что если горит зеленый, то для него путь открыт и потому не подумает притормаживать.

Читатели звонят в "Вечерку" и спрашивают: кто же соорудил возле школы сразу и светофор, и "зебру", создав тем самым аварийную ситуацию?


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URL: https://www.vb.kg/416188
Теги:
дороги, Бишкек
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