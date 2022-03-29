Омбудсмен КР посетила женскую исправительную колонию

28 марта Омбудсмен КР Атыр Абдрахматова посетила женскую исправительную колонию №2 и встретилась с некоторыми из осужденных женщин. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

По ее данным, Абдрахматова поговорила с осужденными женщинами, которые имеют малолетних детей. В настоящее время в колонии с детьми до 3-х лет содержится 9 осужденных женщин. Особое внимание было уделено условиям их содержания, питания и медицинской обеспеченности.

Со слов осужденных женщин, и в ходе мониторинга было выявлено, что для детей нет надлежащей детской площадки, не созданы соответствующие условия, не соблюдается безопасность, отсутствует стиральная машина, не хватает для детей памперсов и манежей.

В ходе беседы осужденные женщины отметили следующие проблемы:

– К осужденным женщинам, которые имеют детей, не применяется отсрочка исполнения приговора.

"Для тех, кто осужден за взяточничество и превышение должностных полномочий, применяется отсрочка исполнения наказаний, а почему для других она не применяется?", – выразили свое недовольство осужденные женщины.

– Также прозвучала просьба обратить особое внимание на дискриминацию осужденных выраженное в том, что судьи в большинстве отказывают в условно-досрочном освобождении женщинам из числа малообеспеченных, так как у них имеются взысканные суммы ущерба. "Те, кто наносит большой финансовый ущерб государству, гражданам каким-то сомнительным образом выходят на свободу со следственных изоляторов, не отбывая наказания ни дня в исправительном учреждении. А мы, не имея средств и денег, не можем выполнить сомнительные требования. Закон не применяется ко всем одинаково", – отметили осужденные женщины.

В ближайшее время аппарат Омбудсмена планирует провести мониторинг деятельности адвокатов, предоставляющих безвозмездную помощь, а также осуществит мониторинг по вопросам поднятыми женщинами отбывающих наказание.

В связи в вышесказанным, Акыйкатчы (Омбудсмен) Атыр Абдрахматова, согласно ст. 87 УК КР (в редакции от 28 октября 2021 года, №127), рекомендует применить отсрочку отбывания наказания к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.