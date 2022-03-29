Президент Садыр Жапаров поздравил МПА СНГ с 30-летним юбилеем

Парламентская делегация Жогорку Кенеша КР во главе с торага Талантом Мамытовым сегодня приняла участие в торжественном заседании межпарламентской ассамблеи государств-участников содружества независимых государств посвящённом 30-летию организации, которое проходит в городе Алматы. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, заседание открыла председатель совета федерации федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, затем слово было предоставлено главам парламентов государств-членов Ассамблеи.

Талант Мамытов зачитал послание президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова участникам юбилейного заседания Совета МПА СНГ.

В послании главы государства отмечается, что за период своего становления и развития содружество способствовало созданию общего экономического, социального и культурно-гуманитарного пространства в регионе, укреплению новых суверенных государств. "В данном контексте особое внимание заслуживает деятельность Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Сегодня МПА СНГ занимает свое достойное место среди межпарламентских организаций мира", - говорится в послании.

Также в послании президента обозначено, что первое пленарное заседание МПА СНГ состоялось 15 сентября 1992 года в городе Бишкек, в ходе которого был принят регламент и решены организационные вопросы деятельности Ассамблеи.

"Законотворческая деятельность, а также участие в мониторинге выборных процессов МПА СНГ стали значимыми элементами демократического развития наших стран. Кыргызская Республика продолжает активную деятельность в рамках МПА СНГ. По инициативе Жогорку Кенеша появился проект межпарламентской ассамблеи "Дети Содружества", а также учреждена премия имени Чынгыза Айтматова. Уверен, что деятельность Ассамблеи будет и впредь направлена на правовое обеспечение экономического, социального и политического взаимодействия стран СНГ", - отмечается в поздравлении.

Отметим, в городе Алматы проходит торжественное заседание МПА СНГ, посвящённое 30-летию организации. Мероприятие проходит в историческом месте – именно в Алматы 27 марта 1992 года председатели парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана подписали Соглашение о создании межпарламентской Ассамблеи СНГ. Позднее к ним присоединились парламентарии Азербайджана и Молдовы.