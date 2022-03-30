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Министр обороны КР посетил Узбекистан с официальным визитом

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- Светлана Лаптева
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Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов с официальным визитом посетил Узбекистан и встретился с министром обороны страны генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым.

Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений в сфере региональной безопасности и обороны, вопросы военного сотрудничества между двумя странами и шаги по их дальнейшему расширению.

В ходе визита кыргызская военная делегация ознакомилась с деятельностью высших военных образовательных учреждений, в частности Академии Вооруженных Сил, Института информационно-коммуникационных технологий и военной связи Министерства обороны, Чирчикского высшего танкового командного инженерного училища, Высшего военного авиационного училища, а также посетила исторические достопримечательности г. Самарканд.


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URL: https://www.vb.kg/416194
Теги:
Министерство обороны, Узбекистан, Кыргызстан
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