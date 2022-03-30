Министр обороны КР посетил Узбекистан с официальным визитом

Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов с официальным визитом посетил Узбекистан и встретился с министром обороны страны генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым.

Стороны обсудили перспективы двусторонних отношений в сфере региональной безопасности и обороны, вопросы военного сотрудничества между двумя странами и шаги по их дальнейшему расширению.

В ходе визита кыргызская военная делегация ознакомилась с деятельностью высших военных образовательных учреждений, в частности Академии Вооруженных Сил, Института информационно-коммуникационных технологий и военной связи Министерства обороны, Чирчикского высшего танкового командного инженерного училища, Высшего военного авиационного училища, а также посетила исторические достопримечательности г. Самарканд.