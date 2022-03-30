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В Оше таможенники задержали более 20 тонн контрабандной моркови

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- Назгуль Абдыразакова
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В ходе мероприятий по пресечению и выявлению фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил "Юго-Западной" таможни в микрорайоне Манас-Ата города Ош было остановлено автотранспортное средство марки "Volvo АР-12" с полуприцепом марки "Krone" под управлением гр. КР "И.М.С.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе осмотра грузового транспорта был обнаружен товар – "морковь свежая", общим весом 20 200 кг., без товаросопроводительных документов. Согласно заключению центра независимой экспертизы и оценки ОсОО "Эксперт Оценка", среднерыночная стоимость задержанного товара составляет 505 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/416197
Теги:
задержание, контрабанда, Ош, таможня
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