На месте гаражей в 11 мкр планируется построить многоярусную автопарковку

В столице на месте гаражей в 11 микрорайоне планируется построить многоярусную автопарковку. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, такую информацию озвучил мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров в прямом эфире телеканала "Ала-Тоо 24". Он отметил, что прежде всего освобождение площади от гаражей в интересах горожан и в целях решения проблемы транспортных заторов.

Отметим, в 2017 году решением суда владельцам гаражей вынесено предупреждение. Хозяева обязались разобрать гаражи год назад, но так этого и не сделали. По этой причине муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием начала демонтаж гаражей.

Напомним, в 1972 году утверждены места временного размещения автотранспортных средств на 3400 машиномест в различных местах города, в том числе в 11 мкр вдоль канала Аламедин площадью 1,5 га. Затем организован гаражно-строительный кооператива (ГСК) №20.