Члены межконфессионального совета высадили 100 сосен в парке "Ынтымак".

Уже во второй раз члены конфессионального совета весной в Бишкеке высаживают деревья. Первый раз саженцы в проливной дождь высадили в сквере у Минздрава. В тот раз желание сделать доброе дело помогло и "дождь остановить", и выполнить поставленную задачу.

На этот раз высадку 100 саженцев "Крымской сосны" организаторы заранее закупили и привезли из хвойных питомников. При этом, и парк был выбран с говорящим названием "Ынтымак- Единство", и сама церемония посадки прошла более торжественее.

По инициативе Госкомиссии по делам религии "зеленую акцию" провели в рамках реализации национальной кампании "Жашыл мурас" (Зеленое наследие") и концепции государственной политики Кыргызской Республики КР в религиозной сфере на 2021-2026 годы.

Акцию заметил и поддержал председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров. Он приехал в парк, высадил молодой саженец сосны, а затем обратился к участникам высадки деревьев в парке Ынтымак.

Он очень точно определил важность единения всех религий и конфессий, дружбу всех национальностей в Кыргызстане для дальнейшего, в том числе "зеленого развития" страны. Также он обратил внимание всех собравшихся на тот факт, что "теперь , учитывая ошибки прошлых лет, мы будем стараться сделать так, чтобы каждый саженец, который высажен в Кыргызстане выжил".

Собственно представители всех религий и конфессий были едины в том, что посадка деревьев - несет особую смысловую нагрузку. Озеленение, посадка деревьев - благородное, доброе дело, которое сохраняет планету.

"Межконфессиональный совет объединяет представителей 17-ти религиозных организаций и его главной целью является укрепление межконфессионального диалога, принципов уважения к различным воззрениям и убеждениям, толерантности и веротерпимости, а также предупреждение веротерпимости, а также предупреждение радикализации. Мир сейчас очень важен, - отметил директор ГКДР Толгонай Абдыкаров.

Участники мероприятия также провели уборку на территории парка Ынтымак в Бишкеке.

Мероприятие проведено в партнерстве с Программынм офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Бишкеке и представительством международной организации "Поиск общих интересов" в Кыргызстане, Центр религиоведческих исследований (ЦРИ)