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В Бишкеке цены на сахар-песок снижаются, ситуация стабилизируется

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в крупных торговых сетях идет снижение цен на социальный сахар. Об этом сообщает служба антимонопольного регулирования.

Сообщается, что цены держаться до 60 сомов за один кг в сети магазинов "Фрунзе" (отпуск с ограничениями). Свыше 1 кг сахар отпускается без ограничения по цене 77 сом за 1 кг.

В сетях магазинов "Народный", "Глобус", "Достор" цена на социальный сахар – будет снижена с сегодняшнего дня, 30 марта.

Кроме того, субъекту-доминанту – производителю сахара ОАО "Каинды Кант" направлено уведомление о корректировке цен в сторону уменьшения оптово-отпускной цены на сахар в связи со снижением курса доллара и обнулением ставки НДС на сахар.

Работа в данном направлении Службой антимонопольного регулирования будет продолжена.

Отметим, что в среднем по республике также наблюдается тенденция снижения розничных цен на рынках, базарах и других торговых объектах.


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URL: https://www.vb.kg/416207
Теги:
Госантимонополия, Бишкек, цены на продукты питания
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