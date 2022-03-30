В КР государству возвращен участок стоимостью 320 миллионов сомов

В Кара-Сууйском районе государству возвращен земельный участок общей площадью 127 га стоимостью 320 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что прокуратурой Кара-Сууйского района Ошской области проведена проверка исполнения требований земельного законодательства.

Установлено, что в 2016 году должностные лица Кара-Суйского филиала государственного предприятия "Кадастр" незаконно выдали документы о праве частной собственности на земельный участок, площадью 127 га, расположенный в массиве Ачы Шаркского айыльного округа.

В целях признания недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на указанный земельный участок, прокуратурой в судебные органы внесены исковые заявления, которые по результатам рассмотрения полностью удовлетворены.

На основании акта прокурорского реагирования надзорного органа, земельный участок площадью 127 га стоимостью 320 миллионов сомов возвращен государству.