Торага ЖК КР Талант Мамытов встретился с Валентиной Матвиенко

Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Талант Мамытов встретился с председателем Совета Федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

Как сообщает пресс-служба ЖК, встреча состоялась, вчера 29 марта, в рамках Торжественного заседания Совета межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), посвященного 30-летию организации.

Стороны обсудили текущее состояние и развитие политико-экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами. Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества.

Торага Талант Мамытов поздравил Валентину Матвиенко с 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией.

"Кыргызстан заинтересован в дальнейшем активном развитии исторических связей с Российской Федерацией по всем направлениям, включая культурно-гуманитарное, образовательное, торгово-экономическое взаимодействие и отношения в сфере безопасности", - сказал Талант Мамытов.

Он также отметил высокий уровень двустороннего межпарламентского сотрудничества и указал на необходимость расширения тесных контактов на площадках МПА СНГ, ПА ОДКБ и других межпарламентских организаций.

Торага Жогорку Кенеша подчеркнул, что Кыргызстан приветствует решение российской стороны о снятии ограничений на регулярное авиасообщение с Кыргызской Республикой и предложил рассмотреть вопрос снятия ограничений на въезд для граждан КР в РФ через автомобильные и железнодорожные пути.

Талант Мамытов сообщил, что одним из основных пунктов договора о Евразийском экономическом союзе которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и попросил облегчить миграционные требования для кыргызстанцев.

С учетом 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также членства Кыргызстана в ЕАЭС, торага Жогорку Кенеша призвал рассмотреть возможность проведения в 2022 году очередной "миграционной амнистии" в отношении граждан КР в РФ.

В свою очередь, председатель Совета федерации федерального собрания РФ Валентина Матвиенко напомнила о недавней двусторонней встрече с торага, в ходе которой был обсужден ряд вопросов, касающихся развития парламентского сотрудничества. В частности, предлагалось обучать кыргызских студентов в вузах России на бюджетной основе и вывести трудовых мигрантов из "черного списка". Она проинформировала, что указанные вопросы направлены на рассмотрение правительству России.

Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что все вопросы решатся в положительном ключе, добавив, что Россия заинтересована в укреплении отношений с Кыргызстаном во всех сферах. Также председатель Совета Федерации поздравила торага с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.