Погода
$ 84.12 - 86.12
€ 98.87 - 100.87

Торага ЖК КР Талант Мамытов встретился с Валентиной Матвиенко

188  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Талант Мамытов встретился с председателем Совета Федерации федерального собрания России Валентиной Матвиенко.

Как сообщает пресс-служба ЖК, встреча состоялась, вчера 29 марта, в рамках Торжественного заседания Совета межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), посвященного 30-летию организации.

Стороны обсудили текущее состояние и развитие политико-экономических и культурно-гуманитарных отношений между двумя странами. Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения межпарламентского сотрудничества.

Торага Талант Мамытов поздравил Валентину Матвиенко с 30-летием установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией.

"Кыргызстан заинтересован в дальнейшем активном развитии исторических связей с Российской Федерацией по всем направлениям, включая культурно-гуманитарное, образовательное, торгово-экономическое взаимодействие и отношения в сфере безопасности", - сказал Талант Мамытов.

Он также отметил высокий уровень двустороннего межпарламентского сотрудничества и указал на необходимость расширения тесных контактов на площадках МПА СНГ, ПА ОДКБ и других межпарламентских организаций.

Торага Жогорку Кенеша подчеркнул, что Кыргызстан приветствует решение российской стороны о снятии ограничений на регулярное авиасообщение с Кыргызской Республикой и предложил рассмотреть вопрос снятия ограничений на въезд для граждан КР в РФ через автомобильные и железнодорожные пути.

Талант Мамытов сообщил, что одним из основных пунктов договора о Евразийском экономическом союзе которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и попросил облегчить миграционные требования для кыргызстанцев.

С учетом 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также членства Кыргызстана в ЕАЭС, торага Жогорку Кенеша призвал рассмотреть возможность проведения в 2022 году очередной "миграционной амнистии" в отношении граждан КР в РФ.

В свою очередь, председатель Совета федерации федерального собрания РФ Валентина Матвиенко напомнила о недавней двусторонней встрече с торага, в ходе которой был обсужден ряд вопросов, касающихся развития парламентского сотрудничества. В частности, предлагалось обучать кыргызских студентов в вузах России на бюджетной основе и вывести трудовых мигрантов из "черного списка". Она проинформировала, что указанные вопросы направлены на рассмотрение правительству России.

Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что все вопросы решатся в положительном ключе, добавив, что Россия заинтересована в укреплении отношений с Кыргызстаном во всех сферах. Также председатель Совета Федерации поздравила торага с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/416210
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  