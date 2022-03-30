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В Кыргызстане более 17 тысяч предпринимателей начали применять ККМ

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане с начала года на применение контрольно-кассовой машины перешли 17 тысяч 68 субъектов предпринимательства. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

На сегодняшний день по стране используются 44 тысяч 803 контрольно-кассовые машины, из них аппаратные ККМ – 22 тысяч 239 единиц и программные ККМ – 22 тысячи 564.

Государственная налоговая служба КР призывает субъекты, обязанные применять контрольно-кассовые машины, обратиться в местные налоговые органы.

В настоящее время применяются ККМ двух типов – аппаратная и программная.

Аппаратная ККМ – это привычный кассовый аппарат с фискальной памятью, имеющей модуль онлайн передачи данных.

Программная ККМ имеет вид приложения, которое устанавливается бесплатно на смартфон, планшет или компьютер и является наиболее доступной альтернативой аппаратной ККМ. Предпринимателю достаточно приобрести чековый принтер для выдачи чека потребителям.

Программную ККМ можно бесплатно установить на смартфон через Play Маркет (приложение "Онлайн ККМ"). Аппаратные ККМ можно приобрести в Центрах технического обслуживания ККМ, которых на сегодня насчитывается 14.

Кроме этого, "Керемет банк", "РСК банк" и "Айыл Банк" бесплатно выдают современные ККМ со встроенным POS терминалом.

Для регистрации и работы с ККМ необходимо обратиться с заявкой в территориальный налоговый орган по месту осуществления деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/416214
Теги:
налоги, Кыргызстан
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