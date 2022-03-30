Угадай запах. В Бишкеке прошел конкурс парфюма

Франция ассоциируется с романтикой, круассанами, высокой модой и конечно же потрясающими ароматами парфюма, которыми пользуются многие представительницы прекрасного пола во всех уголках мира. В рамках недели франкофонии-2022, который проходит в Бишкеке, в одном из магазинов столицы прошел конкурс парфюма.

Надежда Кузьминых, основатель и директор магазина, рассказала участницам, как создаются парфюмерные композиции, о группе парфюмерных нот, что ароматы не делятся на мужские и женские, что деление запахов по гендеру придумано маркетологами для продажи.

Далее гостьи разделились на группы и угадывали запахи, нюхая специальные блотеры, пропитанные ароматом. Победители получили ценные призы и подарки от парфюмерного дома.