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Угадай запах. В Бишкеке прошел конкурс парфюма

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- Назгуль Абдыразакова
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Франция ассоциируется с романтикой, круассанами, высокой модой и конечно же потрясающими ароматами парфюма, которыми пользуются многие представительницы прекрасного пола во всех уголках мира. В рамках недели франкофонии-2022, который проходит в Бишкеке, в одном из магазинов столицы прошел конкурс парфюма.

Надежда Кузьминых, основатель и директор магазина, рассказала участницам, как создаются парфюмерные композиции, о группе парфюмерных нот, что ароматы не делятся на мужские и женские, что деление запахов по гендеру придумано маркетологами для продажи.

Далее гостьи разделились на группы и угадывали запахи, нюхая специальные блотеры, пропитанные ароматом. Победители получили ценные призы и подарки от парфюмерного дома.


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URL: https://www.vb.kg/416215
Теги:
конкурс, Франция, Бишкек, Кыргызстан
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