В Бишкеке пройдет конкурс молодых исполнителей "Жаңы Муун"

В Бишкеке 8 апреля стартует конкурс на участие во Втором Республиканском конкурсе молодых исполнителей "Жаңы Муун". Об этом сообщают организаторы конкурса - Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики и Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова.

В прошлом году конкурс прошел с большим успехом, было более 80 конкурсантов (проходил среди пианистов) со всего Кыргызстана. А в этом году участвуют духовые и ударные инструменты.

"Конкурсные прослушивания пройдут в Большом зале Кыргызской национальной консерватории с 8 по 14 апреля. Приглашаются все ценители классической музыки для прослушивания выступлений, вход свободный. Уникальный проект, талантливые конкурсанты со всего Кыргызстана!" – сообщают организаторы.