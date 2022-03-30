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В Бишкеке пройдет конкурс молодых исполнителей "Жаңы Муун"

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке 8 апреля стартует конкурс на участие во Втором Республиканском конкурсе молодых исполнителей "Жаңы Муун". Об этом сообщают организаторы конкурса - Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики и Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова.

В прошлом году конкурс прошел с большим успехом, было более 80 конкурсантов (проходил среди пианистов) со всего Кыргызстана. А в этом году участвуют духовые и ударные инструменты.

"Конкурсные прослушивания пройдут в Большом зале Кыргызской национальной консерватории с 8 по 14 апреля. Приглашаются все ценители классической музыки для прослушивания выступлений, вход свободный. Уникальный проект, талантливые конкурсанты со всего Кыргызстана!" – сообщают организаторы.


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URL: https://www.vb.kg/416216
Теги:
конкурс, музыка, Национальная консерватория
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