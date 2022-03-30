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В Бишкеке объявлен общегородской субботник

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке 2 апреля пройдет общегородской субботник, сообщает пресс-служба мэрии.

Субботник объявил мэр города Эмилбек Абдыкадыров.

"Не оставайтесь в стороне! Давайте посвятим одно утро нашей любимой столице, ведь наш город также нуждается в заботе! Если каждый из нас приведет в порядок только свой двор, офис, то в городе станет заметно чище и свежее", - говорится в сообщении мэрии.

Городские службы столичного муниципалитета также готовы к генеральной уборке, а "Тазалыковцы" будут отвечать за своевременный вывоз собранного мусора.

Кроме того, во время уборки будут высаживать деревья в рамках национальной кампании "Жашыл Мурас".

"Собранный мусор и листья категорически запрещается сжигать, ведь дым от отходов – это источник угарного газа, который сильно вредит здоровью человека, а их сжигание сильно загрязняет воздух в столице и уничтожает городское биологическое разнообразие", - также отмечается в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/416219
Теги:
субботник, Бишкек
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